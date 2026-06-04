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Milei defiende el desarrollo de la IA “sin la mano mortal de una regulación prematura”

El Presidente argentino publicó un artículo de opinión en el Financial Times en el que defendió el proyecto para modificar la ley de Sociedades, que impulsa el Gobierno y que ya ingresó al Senado.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 12:28 hrs.

Javier Milei empresas tecnología Inteligencia Artificial IA Maria Gabriela Arteaga
<p>Milei defiende el desarrollo de la IA “sin la mano mortal de una regulación prematura”</p>

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