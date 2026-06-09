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Alcaldes de Concepción y Puerto Montt acuerdan buscar encuentro con biministro De Grange y aerolíneas por cancelación de vuelos directos entre ambas ciudades

Durante la cita de ediles de todo Chile que se celebreó en La Serena, las autoridades comunales acordaron gestionar una mesa de trabajo que incluya al titular de Transportes y a representantes de las empresas aéreas.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 12:55 hrs.

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<p>Alcaldes de Concepción y Puerto Montt acuerdan buscar encuentro con biministro De Grange y aerolíneas por cancelación de vuelos directos entre ambas ciudades</p>

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