Alcaldes de Concepción y Puerto Montt acuerdan buscar encuentro con biministro De Grange y aerolíneas por cancelación de vuelos directos entre ambas ciudades
Durante la cita de ediles de todo Chile que se celebreó en La Serena, las autoridades comunales acordaron gestionar una mesa de trabajo que incluya al titular de Transportes y a representantes de las empresas aéreas.
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El cese de los vuelos directos entre el Aeropuerto Carriel Sur (Concepción) y El Tepual (Puerto Montt) escaló rápidamente en la agenda política y económica del sur de Chile. Durante el Encuentro Nacional de Alcaldes realizado en La Serena entre el 2 y el 5 de junio, los alcaldes de Concepción, Héctor Muñoz, y de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, definieron una ofensiva en conjunto para intentar revertir la pérdida de conectividad, luego de que compañías como Latam, Sky y JetSmart dejaran de operar la ruta sin escalas.
Tras la reunión, las autoridades comunales catalogaron la medida como un freno al desarrollo interregional. La principal acción a seguir, según detallaron, será iniciar las gestiones para concretar una cita estratégica con el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y con los altos ejecutivos de las aerolíneas involucradas.
Exigencia de Responsabilidad Social Empresarial
Para ambas capitales regionales, la eliminación del tramo directo, que ahora obliga a los pasajeros a triangular a través de Santiago, elevando los tiempos de viaje de una a más de cuatro horas, representa una amenaza a la competitividad de la zona sur.
"Coincidimos en que el término de los vuelos directos entre su comuna y Puerto Montt es una muy mala noticia, por cuanto representa un retroceso en los esfuerzos que realizamos por desarrollar la actividad económica, industrial y turística", detalló Wainraihgt tras el encuentro con Muñoz.
Si bien empresas como Latam han justificado recientemente el cierre de estas rutas en base a "condiciones de mercado y sostenibilidad operativa", desde Puerto Montt exigen a las aerolíneas una mirada de largo plazo y mayor compromiso con las regiones.
"Más allá del tema económico y la viabilidad del tramo, esperamos un compromiso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de parte de las aerolíneas para mantener la conectividad entre dos de las ciudades más importantes del sur de Chile", subrayó el edil de Puerto Montt.
Descentralización y conectividad
La ruta directa entre Biobío y Los Lagos no es menor para el sector privado. Según datos de la asociación gremial Protur, este tipo de conexiones llega a movilizar hasta 4 mil pasajeros mensuales en periodos regulares, siendo un puente logístico para rondas de negocios, turismo y trámites interregionales que evitan el paso por la capital.
Frente a este escenario, el alcalde Muñoz fue enfático en criticar la dependencia obligada frente a la Región Metropolitana. “Santiago no es Chile y al sur nos va a afectar bastante la conectividad, así que espero que podamos conversarlo al más alto nivel”, afirmó. Además, remarcó la importancia de alinear los negocios con el desarrollo de las regiones: “Yo sé que las empresas son autónomas en ese sentido, pero también hay una planificación estratégica del país”.
En esa misma línea, las gestiones para la mesa de trabajo con el biministro De Grange buscarán precisamente explorar alternativas desde el Estado que permitan destrabar el conflicto. El objetivo, según detallo Wainraihgt a DF Regiones, es "buscar soluciones que nos permitan retomar una ruta fundamental para descentralizar el país, que al tener vuelos directos permiten potenciar la industria, la economía y el turismo en la región”.
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