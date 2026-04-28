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Banco Central mantiene la tasa tras subir alerta por Medio Oriente y advertir que aumento de proyecciones de inflación de corto plazo

En su comunicado, el ente rector indicó que el desarrollo de la guerra “ha sido más adverso que el considerado en el escenario central del IPoM de marzo”.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 28 de abril de 2026 a las 18:08 hrs.

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<p>Banco Central mantiene la tasa tras subir alerta por Medio Oriente y advertir que aumento de proyecciones de inflación de corto plazo</p>

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