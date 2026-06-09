La negociación es clave: gobierno y sector empresarial cierran filas para enfrentar nuevo riesgo arancelario de Estados Unidos

La subsecretaria Estévez y el embajador de Chile en EEUU, Andrés Ergas, participaron en forma telemática.

El ministro Pérez Mackenna señaló que están “confiados de que vamos a poder dar buenos argumentos y poder negociar de buena forma” frente a las tarifas de 12,5% que anunció la administración de Donald Trump.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, encabezaron este lunes una reunión junto con sectores exportadores y académicos para hacer frente a la negociación de aranceles con Estados Unidos.

“Tenemos un desafío por delante, pero lo vamos a enfrentar juntos básicamente a través del diálogo y la negociación”, señaló el canciller.

Esto ocurre luego de que la administración de Donald Trump informara nuevas tarifas a 60 economías bajo el pretexto de que no han establecido de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

Como consecuencia, la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por su sigla en inglés) anunció un arancel de 12,5% para 54 naciones, entre las cuales se encuentran Chile, Brasil, el Reino Unido, Japón y China.

Frente a esto, el ministro Pérez Mackenna indicó que “tenemos una larga tradición y algunas normas justamente que se hacen cargo de los problemas que ellos han identificado, así que estamos confiados de que vamos a poder dar buenos argumentos y poder negociar de buena forma este problema”.

El director del Centro de Estudios Internacionales UC, Jorge Sahd, valoró el esfuerzo público, privado y académico para definir la estrategia de Chile “frente a la agenda proteccionista de EEUU, que va más allá de la tasa de 12,5%”.

Desde su punto de vista, estas medidas buscan nuevos mecanismos legales para seguir con la agenda de política exterior del país norteamericano y agregó que “no hay fundamentos sólidos para acusar a Chile relativo a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.

La presidenta del Consejo del Salmón dijo que si bien “hay una urgencia y preocupaciones respecto al tema arancelario, también hay una mirada de largo plazo”.

Qué dijeron los gremios

En el sector privado, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, declaró que seguirán exportando a EEUU, “porque Chile tiene una vocación exportadora, pero las reglas del juego tienen que ser parejas para todos los países”.

De acuerdo con datos de la Subrei, en 2025 las exportaciones chilenas alcanzaron los US$ 107.004 millones, lo que corresponde a un alza de 7,9% frente a 2024 y el mayor monto exportado desde que existe registro.

Solo en el primer trimestre de 2026, las exportaciones totalizaron US$ 30.307 millones, un aumento de 14,7% en 12 meses, según el Banco Central.

La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señaló que si bien “hay una urgencia y preocupaciones respecto al tema arancelario, también hay una mirada de largo plazo, una mirada de construir futuro”.

“El trabajo colaborativo que vemos entre la academia, los demás gremios y el gobierno es muy relevante (...) La meta es diversificar nuestra canasta exportadora y, al mismo tiempo, diversificar los mercados que tenemos en el mundo”, indicó el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.

Para el secretario general de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rodrigo Yáñez, negociar un acuerdo de comercio recíproco con EEUU va a requerir un foco, pero también poner sobre la mesa “el valor que Chile representa como socio comercial para países como EEUU”, donde los minerales críticos y las tierras raras permiten tener ventajas relevantes en electromovilidad, tecnología y defensa, sectores de interés no solo para EEUU, sino también para la Unión Europea y la India.

Asimismo, Yáñez explicó que es probable que la negociación apunte a que el arancel básico que EEUU está aplicando al mundo pueda tener condiciones preferentes inferiores al 10% en Chile “para productos que hoy consideramos son muy complementarios con EEUU por contraestacionalidad, como es la fruta fresca o el salmón”.

Con todo, tanto Sahd como Yáñez destacaron que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y EEUU –que desde 2015 permitió que la totalidad del comercio bilateral estuviera libre de aranceles aduaneros– es de suma importancia y debe mantenerse como el eje comercial de la relación entre ambos países.

“Estados Unidos es un socio histórico y Chile debe plantearse como un socio confiable y estable”, señaló Sahd.