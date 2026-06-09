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Director de Dipres defiende el proyecto que aumenta en US$ 6.200 millones el límite de endeudamiento: “Si no hacemos nada, vamos a superar el límite prudencial del 45%”

José Pablo Gómez indicó que “si queremos cerrar el año con un nivel de gasto que sea compatible con los compromisos, este financiamiento se requiere”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 12:41 hrs.

Dipres deuda Congreso Rodolfo Carrasco
<p>Director de Dipres defiende el proyecto que aumenta en US$ 6.200 millones el límite de endeudamiento: “Si no hacemos nada, vamos a superar el límite prudencial del 45%”</p>

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