Director de Dipres defiende el proyecto que aumenta en US$ 6.200 millones el límite de endeudamiento: “Si no hacemos nada, vamos a superar el límite prudencial del 45%”

José Pablo Gómez indicó que “si queremos cerrar el año con un nivel de gasto que sea compatible con los compromisos, este financiamiento se requiere”.

El director de Presupuestos, José Pablo Gómez, defendió en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto del gobierno que solicita un aumento en el endeudamiento fiscal de US$6.200 millones para el año 2026, afirmando que de no prosperar la iniciativa tendrán que realizar recortes adicionales y se superará pronto el límite prudente de la deuda de 45% del PIB.

Gómez expuso ante los parlamentarios la necesidad del mayor endeudamiento afirmando que “si no hacemos nada, vamos a superar rápidamente el 45%. El dinero no se inventa, de ahí la importancia de ir tomando medidas adicionales para buscar mejores fuentes de crecimiento, ajustes de gasto y nuevas fuentes de ingresos”.

Planteó que lo que suceda con las finanzas públicas también se reflejará en las clasificadoras de riesgo internacionales que van a observar tres cosas: “Si los números son creíbles y van a preguntar la trayectoria en que se pueda servir la deuda; si es creíble, aunque exigente, entonces considerarán que tienes un plan; y lo tercero es que se cumpla el plan”.

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Los diputados le preguntaron qué sucederá si no se aprueba la norma para elevar el endeudamiento, ante lo que indicó “la respuesta es que no vamos a poder servir la deuda, no solo no pagar, pero si queremos cerrar el año con un nivel de gasto que sea compatible con los compromisos, este financiamiento se requiere”.

Agregó que “si no se aprueba se deberá ajustar los presupuestos de todo el mundo, en el entendido que no queremos superar el 45% de nivel prudente de deuda. Hay acciones como retomar la senda de sostenibilidad, incrementar la base para que se tribute más; y mejor eficiencia en el gasto”.

Insistió en que “sin financiamiento adicional en la práctica no podríamos cumplir los compromisos. Un problema de liquidez en una casa es el mismo desafío, se puede comprometer solo lo que se puede financiar”.

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Gómez sostuvo que como Dipres hay una serie de procesos que están actualizando para racionalización del gasto público y que “vamos a empezar a mirar el Presupuesto en un marco de mediano plazo y también estamos mirando mucho los programas, porque vemos con preocupación que programas con mal evaluación y siguen recibiendo recursos, esos es algo a revisar en la próxima tramitación presupuestaria”.