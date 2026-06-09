Una buena y una mala: envíos aceleran el paso y las importaciones de bienes de capital frenan racha alcista
Desde septiembre de 2024 que las importaciones de maquinaria para la minería y construcción, además de buses, mostraban avances.
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Las exportaciones chilenas tuvieron un buen desempeño durante mayo. De acuerdo con las cifras del Banco Central, los envíos al extranjero totalizaron US$ 9.540 millones durante el quinto mes del año, lo que implicó un aumento de 9,3% respecto al mismo mes del año anterior y una aceleración frente al 7% anual observado en abril.
Este resultado fue de la mano de la minería, que acumuló ventas por US$ 6.160 millones, un 14,7% más alto que hace 12 meses.
En particular, el cobre pasó de tener un avance mínimo en abril a uno de 8,7% el mes pasado para alcanzar a US$ 5.144 millones. De estos, destacaron los cátodos, que aumentaron 9,5% anual, mientras que los concentrados bajaron 1%.
El litio, como ha ocurrido en los últimos meses, expandió sus envíos en 163,7%, totalizando unos US$ 343 millones.
Minerales como el oro y la plata también tuvieron alzas en mayo, con 38,1% y 204,2%, respectivamente; no obstante, el hierro tuvo una baja de 16,6%.
Otro segmento que contribuyó al resultado fue la recuperación de los envíos industriales, que subieron 4,4% anual para escalar a US$ 2.915 millones en mayo.
En esta evolución influyó el repunte que exhibieron las ventas de salmones al exterior, que -no obstante- fueron insuficientes para contrarrestar el descenso del segmento de alimentos.
Este grupo, que incluyó la elaboración de conservas y pescado, acusó una baja de 3,8%; mientras que las bebidas y tabaco descendieron 16,3%.
Contrario a lo anterior, el sector agropecuario-silvícola y pesquero de nuevo sucumbió a números rojos durante el quinto mes del año al registrar exportaciones por US$ 465 millones, equivalentes a una disminución de 18,1% anual.
De estos, el sector frutícola sumó un retroceso de 21,7%, con caídas en los envíos de uva, manzana, pera, ciruela y palta.
¿Una señal de moderación del gasto?
En el otro extremo, las importaciones apenas subieron 1,4% anual para alcanzar US$ 7.651 millones.
Aquellas de bienes de consumo crecieron 1,7% anual y registraron US$ 2.028 millones. Los bienes durables se expandieron 3,9%, con alzas en las internaciones de automóviles y celulares, mientras que hubo caídas en televisores, computadores y electrodomésticos.
Los semidurables, en cambio, descendieron 7,4%, arrastrados tanto por vestuario como calzado.
En el caso de los bienes intermedios, las compras sumaron US$ 4.049 millobes, un 8,1% más alto que hace 12 meses. Los productos energéticos tuvieron un alza de 51,9%, incididos por el diésel, carbón mineral y petróleo.
El punto rojo lo pusieron las importaciones de bienes de capital, que cayeron 12,78% -rompiendo la racha de alzas vista desde septiembre de 2024- al llegar a US$ 1.575 millones. Aquí bajaron vehículos de transporte (-98,9%), buses (-54,8%), maquinaria para la minería y la construcción (-27,9%) y camiones y vehículos de carga (-3,9%).
Dado lo anterior, la balanza comercial anotó US$ 2.435 millones.
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