Tasa de desocupación nacional sube a 8,9% en enero-marzo de 2026 y en mujeres se dispara a 10%
En 12 meses, la tasa nacional registró un ascenso de 0,2 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%), informó el INE.
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Noticias poco alentadoras trajo la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De acuerdo a la entidad, en el trimestre enero - marzo de 2026 la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,9%, una cifra que es 0,2 puntos porcentuales (pp.) mayor en comparación con el mismo período de 2025.
El dato, explicó el INE, fue producto del alza de la fuerza de trabajo (0,7%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,5%).
Además, según explicó el subdirector técnico del INE, Leonardo González, las personas desocupadas tuvieron una variación de 3,3% en 12 meses, lo que corresponde a 29.438 desocupados más, totalizando así 925.111 personas.
“Las personas que buscan trabajo por primera vez han ganado peso relativo en el aumento de los desocupados en los últimos trimestres móviles, anotando seis trimestres móviles al alza y superan las 100.000 personas”, agregó González.
Así, las tasas de participación y ocupación se situaron en 62,3% y 56,7%, decreciendo 0,1 pp. y 0,3 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 1,2%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (4,9%) y las personas inactivas habituales (0,4%).
Dos dígitos en mujeres
Los últimos datos del INE, además, expusieron el mal escenario laboral que están enfrentando las mujeres, quienes nuevamente llegaron a una tasa de desempleo de dos dígitos.
En el detalle, la tasa de desocupación para ellas llegó al 10%, anotando un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses, según el INE.
Este resultado se explicó por el alza de 1,8% de la fuerza de trabajo, mayor al incremento de 1,2% registrado por las ocupadas. En paralelo, las desocupadas aumentaron 7,4%, incididas tanto por las cesantes (7,3%) y por quienes buscan trabajo por primera vez (7,9%).
Así, para ellas las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 48,1%, incrementándose 0,5 pp. y 0,2 pp., en cada caso.
Los hombres, en tanto, registraron una tasa de desocupación de 8,1%, sin presentar variación en 12 meses, dado que la fuerza de trabajo disminuyó en igual magnitud que los ocupados (-0,1%). Al mismo tiempo, los desocupados descendieron 0,3%, incididos únicamente por los cesantes (-2,6%).
Destrucción de empleo
En el trimestre, además, las personas ocupadas registraron una variación trimestral negativa de -0,2%, correspondiente a 14.451 personas ocupadas menos.
Según sexo, los hombres y las mujeres presentaron disminuciones en la ocupación con respecto al trimestre móvil anterior de -0,2% y -0,1%, equivalentes a -10.717 hombres y -3.734 mujeres, respectivamente.
Al mirar el panorama en 12 meses, el INE informó que la expansión anual de la ocupación (0,5%) fue incidida, únicamente, por los ocupados informales (3,2%, correspondiente a 78.632 personas).
Por su parte, los ocupados formales disminuyeron interanualmente (-0,5%, equivalente a 33.277 personas menos), por primera vez desde el trimestre febrero-abril de 2021.
Según sexo, el aumento de 3,2% de los ocupados informales fue incidido por mujeres y hombres, aunque las primeras con mayor fuerza, lo que se tradujo en alzas de 4,1% y 2,5%, en cada caso.
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