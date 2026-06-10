Dólar baja levemente tras IPC sin grandes sorpresas en EEUU y mientras sigue la expectativa de acuerdo en Medio Oriente pese al fuego cruzado
Los mercados se mostraban tibios, aun tras los recientes ataques entre Washington y Teherán, y luego de que Trump dijera que las autoridades iraníes "han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría venido de maravilla", por lo que "ahora tendrán que pagar el precio".
Noticias destacadas
Aunque el mercado levantó la guardia este miércoles por el reciente intercambio de fuego en Medio Oriente y el tono amenazante de Donald Trump, el dólar de todas formas hacía amagos de caer, pues siguen las esperanzas de un acuerdo de paz, a la vez que no hubo grandes sorpresas en la inflación al consumidor de mayo en Estados Unidos.
El dólar-peso cotizaba a $ 915,5 antes del mediodía, un leve descenso de $ 1,9 adicional, después de que este martes cayera desde sus recientes máximos en las pantallas de Bloomberg.
Los movimientos están en línea con un indicador del dólar global, que caía marginalmente, mientras la renta fija de EEUU cotizaba estable, descontando un alza de tasa de fondos federales antes de que termine el año. En tanto, el cobre Comex retrocedía 0,7% hasta los US$ 6,28 por libra, y los mercados bursátiles cedían terreno.
El IPC estadounidense de mayo subió 0,5% mensual y 4,2% en 12 meses, mientras que la serie subyacente -sin volátiles- aumentó 0,2% y 2,9% en las respectivas comparaciones. Cifras que calzaron con las estimaciones de consenso, excepto por el cambio mensual del IPC subyacente, para el que se esperaba un alza de 0,3%.
Este salto de la inflación a nuevos máximos obedece al impacto de una guerra que ya se extiende por más de 100 días. El petróleo Brent subía 1,2% a US$ 92,5 por barril, después de que EEUU bombardeara Irán en la tarde de este martes, en respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense que la Casa Blanca atribuyó a la república islámica. Luego, Teherán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait.
Los mercados evalúan si esto afecta la posibilidad de un acuerdo de paz. Trump afirmó esta mañana en su red Truth Social que "Irán es todo palabrería y nada de hechos", y sostuvo que las autoridades iraníes "han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría venido de maravilla", por lo que "ahora tendrán que pagar el precio".
No estaba claro si los comentarios del Presidente apuntaban a echar por tierra las conversaciones. Trump había mencionado previamente que en "dos o tres días" podría alcanzarse un acuerdo que reabra "inmediatamente" el estrecho de Ormuz.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Club Hípico de Punta Arenas demanda indemnización luego que el ministro Poduje frenara millonaria expropiación
Privado estima que los daños sufridos tras el desistimiento del proceso, que habría sido el más cuantioso en Chile en los últimos 20 años, oscilan entre los $ 573 millones y los $ 2.179 millones.
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete