Dólar abre con fuerte caída tras mayor calma en Medio Oriente y en la víspera del IPC estadounidense
La paridad local viene de cerrar en máximos de dos meses, ante la expectativa de mayores tasas de interés en EEUU, que se combinó con la sorpresa a la baja en el IPC de mayo en Chile, generando un efecto de diferenciales de tasas desfavorable para el peso.
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Han sido días agitados para el peso chileno, pero este martes el tipo de cambio local encontraba un respiro, pues la distensión marca la pauta de los inversionistas globales, que no se han cruzado con nuevos titulares de violencia en Medio Oriente.
El dólar-peso caía $ 7,8 hasta los $ 915,3 en los primeros negocios, según los datos de Bloomberg, mientras el dollar index perdía 0,3%, el cobre Comex avanzaba 1,2% a US$ 6,43 por libra y las principales tasas de interés se relajaban.
La paridad local inició la semana con un nuevo fuerte avance y cerró en máximos de dos meses, ante la expectativa de mayores tasas de interés en Estados Unidos, que se combinó con la sorpresa a la baja en el IPC de mayo en Chile, generando un efecto de diferenciales de tasas desfavorable para el peso chileno.
La semana partió agitada por recientes enfrentamientos directos entre Irán e Israel, el más grave episodio de violencia desde que en abril Washington fijó una tregua indefinida para proseguir con las negociaciones de paz.
El petróleo Brent caía 1,5% a US$ 92,9 por barril, pues ambos enemigos declarados han cesado el combate, y Donald Trump ha insistido en que las conversaciones avanzan. "Estamos en la última fase de lo que será un muy, muy buen acuerdo", dijo a la prensa este martes en Nueva York.
Mañana miércoles se publicará en EEUU el IPC de mayo, para el que se espera ver una aceleración de los precios, producto de la guerra. Los mercados monetarios están dando por hecho que la Reserva Federal tendrá que subir su tipo oficial antes de que termine el año.
Anoche se conocieron noticias positivas desde China, donde las exportaciones subieron 19,4% interanual en mayo, mientras que las importaciones aumentaron 27,4%. Cifras que estuvieron por encima de 15% y 26% en las respectivas estimaciones de consenso.
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