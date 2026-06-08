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Dólar abre con leve caída mientras se calman las tensiones en Medio Oriente y tras IPC en Chile más moderado que las proyecciones

Fue la primera ofensiva directa de Teherán contra Israel desde que en abril se implementó una tregua para frenar la guerra conjunta de Israel y EEUU contra la república islámica. Trump se ha apresurado a manifestar que el proceso de paz sigue en curso.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 08:35 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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