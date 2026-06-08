Dólar abre con leve caída mientras se calman las tensiones en Medio Oriente y tras IPC en Chile más moderado que las proyecciones

Fue la primera ofensiva directa de Teherán contra Israel desde que en abril se implementó una tregua para frenar la guerra conjunta de Israel y EEUU contra la república islámica. Trump se ha apresurado a manifestar que el proceso de paz sigue en curso.

El dólar abrió levemente a la baja este lunes, mientras los inversionistas observaban como Irán se mostraba dispuesto a terminar con una reciente escalada bélica en Medio Oriente, y también después de que en Chile, el alza de 0,2% en el IPC de mayo resultó ser más suave de lo previsto.

La divisa caía $ 2,9 hasta los $ 911,4 en las primeras transacciones de la jornada. El tipo de cambio se disparó casi $ 20 el viernes, en línea con una fuerte ola compradora de dólares a nivel mundial por la sorpresa al alza en las últimas nóminas de empleo estadounidenses.

Ahora predomina una cierta distensión en los mercados globales, donde el dollar index retrocedía 0,2% para perder la marca de 100 puntos, mientras que el cobre Comex avanzaba 1,8% a US$ 6,4 por libra y las principales tasas de interés no tenían cambios relevantes.

Nuevas turbulencias

El petróleo Brent se moderaba a US$ 94,8 por barril, un alza de 1,9%, después de que Irán declarara un cese de sus operaciones militares contra Israel, tras una serie de ataques entre ambos países que comenzó el domingo, con un lanzamiento de misiles por parte del régimen persa como represalia por la campaña militar israelí en el Líbano.

Fue la primera ofensiva directa de Teherán contra Israel desde que en abril se implementó una tregua para frenar la guerra conjunta de Israel y EEUU contra la república islámica, lo que dio paso al actual proceso de paz, el que de todas formas se ha visto continuamente desafiado por intercambios de fuego en el contexto de una competencia de bloqueos en el golfo Pérsico.

Donald Trump se ha manifestado rápidamente en favor de terminar con esta última serie de hostilidades. "¡Ambas partes, Israel e Irán, buscan alcanzar un alto al fuego inmediato! Las negociaciones finales sobre la 'paz' siguen su curso, siempre y cuando la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino. El bloqueo se mantendrá vigente, con plena vigencia y efecto, hasta que se alcance un 'acuerdo definitivo'. Las cosas deberían avanzar rápidamente", aseguró el mandatario a primera hora del día en su red Truth Social.

Volviendo a Chile, el IPC de mayo estuvo por debajo de lo esperado por los analistas, con un alza de 0,2% mensual y una variación anual de 3,9%, lo que trajo un cierto alivio a los temerosos de que la inflación generada por el shock energético termine siendo más alta y persistente. De hecho, la tasa de inflación sin elementos volátiles cayó a mínimos desde mediados de 2024.

Lo que el mercado espera ahora es el IPC de mayo estadounidense, agendado para este miércoles, y para el que se espera ver una subida de 0,5% mensual y 4,2% anual, mientras que la serie sin volátiles mostraría variaciones de 0,3% y 2,9% en las respectivas comparaciones.