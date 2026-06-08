Dólar abre con leve caída mientras se calman las tensiones en Medio Oriente y tras IPC en Chile más moderado que las proyecciones
Fue la primera ofensiva directa de Teherán contra Israel desde que en abril se implementó una tregua para frenar la guerra conjunta de Israel y EEUU contra la república islámica. Trump se ha apresurado a manifestar que el proceso de paz sigue en curso.
Noticias destacadas
El dólar abrió levemente a la baja este lunes, mientras los inversionistas observaban como Irán se mostraba dispuesto a terminar con una reciente escalada bélica en Medio Oriente, y también después de que en Chile, el alza de 0,2% en el IPC de mayo resultó ser más suave de lo previsto.
La divisa caía $ 2,9 hasta los $ 911,4 en las primeras transacciones de la jornada. El tipo de cambio se disparó casi $ 20 el viernes, en línea con una fuerte ola compradora de dólares a nivel mundial por la sorpresa al alza en las últimas nóminas de empleo estadounidenses.
Ahora predomina una cierta distensión en los mercados globales, donde el dollar index retrocedía 0,2% para perder la marca de 100 puntos, mientras que el cobre Comex avanzaba 1,8% a US$ 6,4 por libra y las principales tasas de interés no tenían cambios relevantes.
Nuevas turbulencias
El petróleo Brent se moderaba a US$ 94,8 por barril, un alza de 1,9%, después de que Irán declarara un cese de sus operaciones militares contra Israel, tras una serie de ataques entre ambos países que comenzó el domingo, con un lanzamiento de misiles por parte del régimen persa como represalia por la campaña militar israelí en el Líbano.
Fue la primera ofensiva directa de Teherán contra Israel desde que en abril se implementó una tregua para frenar la guerra conjunta de Israel y EEUU contra la república islámica, lo que dio paso al actual proceso de paz, el que de todas formas se ha visto continuamente desafiado por intercambios de fuego en el contexto de una competencia de bloqueos en el golfo Pérsico.
Donald Trump se ha manifestado rápidamente en favor de terminar con esta última serie de hostilidades. "¡Ambas partes, Israel e Irán, buscan alcanzar un alto al fuego inmediato! Las negociaciones finales sobre la 'paz' siguen su curso, siempre y cuando la ignorancia o la estupidez no se interpongan en el camino. El bloqueo se mantendrá vigente, con plena vigencia y efecto, hasta que se alcance un 'acuerdo definitivo'. Las cosas deberían avanzar rápidamente", aseguró el mandatario a primera hora del día en su red Truth Social.
Volviendo a Chile, el IPC de mayo estuvo por debajo de lo esperado por los analistas, con un alza de 0,2% mensual y una variación anual de 3,9%, lo que trajo un cierto alivio a los temerosos de que la inflación generada por el shock energético termine siendo más alta y persistente. De hecho, la tasa de inflación sin elementos volátiles cayó a mínimos desde mediados de 2024.
Lo que el mercado espera ahora es el IPC de mayo estadounidense, agendado para este miércoles, y para el que se espera ver una subida de 0,5% mensual y 4,2% anual, mientras que la serie sin volátiles mostraría variaciones de 0,3% y 2,9% en las respectivas comparaciones.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Johann Harnoss, experto de BCG: “Chile tiene que definir en qué industrias y mercados del futuro quiere ser líder mundial en innovación”
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete