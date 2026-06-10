Cómo las ambiciones de SpaceX de salir a bolsa dependen del camino de Starship hacia Marte

El cohete más grande de Musk debe demostrar que puede volar de forma rutinaria antes de que la compañía pueda cumplir sus mayores promesas.

En el centro de las ambiciones de Elon Musk de enviar humanos a Marte -e impulsar a SpaceX a la mayor oferta pública inicial de la historia- se encuentra un gigantesco cohete de 124 metros de altura conocido como Starship.

El conglomerado SpaceX, que abarca desde inteligencia artificial hasta satélites y está liderado por la persona más rica del mundo, invertió más de US$ 15.000 millones en el desarrollo del cohete más grande jamás construido. En los documentos presentados ante los organismos reguladores para su salida a bolsa este mes, SpaceX describió el vehículo como fundamental para sus planes de crecimiento futuro.

SpaceX espera que Starship se convierta en el primer sistema de lanzamiento totalmente reutilizable del mundo. El reciclaje de ambas etapas del cohete, al tiempo que aumenta drásticamente la capacidad de carga útil, permitiría a la compañía lanzar más equipos a la órbita, transportar satélites más grandes y, en última instancia, realizar misiones a la Luna y Marte a un coste mucho menor.

Esta promesa es fundamental para algunas de las proyecciones más ambiciosas de la compañía. En septiembre de 2024, Musk publicó en X: "Ser multiplanetario aumentará enormemente la probable duración de la conciencia, ya que no tendremos todos nuestros óvulos, literal y metabólicamente, en un solo planeta".

Sin embargo, Starship aún está lejos de ser operativa. Los reguladores estadounidenses inmovilizaron el cohete después de que la compañía perdiera el control de su propulsor durante un vuelo de prueba en mayo. Convertirla en un sistema de transporte fiable requerirá avances técnicos, incluida la capacidad de reabastecer de combustible la nave espacial en órbita.

La pieza clave para los próximos planes de SpaceX

"Starship es fundamental para cualquier proyecto futuro que SpaceX quiera llevar a cabo", dijo Caleb Henry, analista de Quilty Space.

SpaceX argumenta que sus cohetes Falcon actuales no pueden dar soporte a muchos de sus planes futuros. La compañía declaró que ni su Falcon 9 ni el Falcon Heavy pueden desplegar su próxima generación de satélites Starlink a la escala requerida, ni tampoco respaldar las propuestas para centros de datos espaciales.

La compañía logró algunos avances. En octubre de 2024, consiguió recuperar un propulsor que regresaba utilizando brazos mecánicos gigantes llamados "mechazilla" en sus instalaciones de Starbase en Texas, un hito en su esfuerzo por crear un sistema de lanzamiento rápidamente reutilizable.

En la última década, SpaceX transformó los cohetes reutilizables, de una idea controvertida a la base del mercado de lanzamientos comerciales. El Falcon 9 realizó cientos de misiones, contribuyendo a reducir los costes de lanzamiento y consolidando a la compañía como el principal proveedor de acceso comercial al espacio .

"SpaceX no tuvo ningún motivo para bajar sus precios", afirmó Greg Autry, vicerrector asociado de la Universidad de Florida Central. "Actualmente, la demanda del mercado supera la capacidad".

Esa posición ayudó a SpaceX a construir Starlink, la red de banda ancha satelital que se convertió en uno de los negocios más importantes de la compañía. El servicio ahora llega a más de 10 millones de clientes en todo el mundo y generó US$ 4400 millones en ingresos operativos el año pasado.

SpaceX afirma que Starship es necesaria para seguir expandiendo la red, lo que le permitirá lanzar satélites más grandes y con mayores capacidades que los que pueden transportar sus cohetes actuales.

Sin embargo, antes de que eso pueda suceder, la empresa debe superar obstáculos técnicos.

SpaceX lanzó Starship doce veces, utilizando los vuelos para probar componentes y sistemas clave. Varias misiones fracasaron, incluyendo incidentes en los que la compañía perdió el control del vehículo y los restos cayeron sobre partes del Caribe. Un cohete explotó en la plataforma de lanzamiento durante una prueba.

Estos contratiempos puesieron de manifiesto el desafío que supone construir un cohete de carga pesada totalmente reutilizable. SpaceX no es la única. Sus rivales, como Blue Origin de Jeff Bezos y United Launch Alliance, también encontraron dificultades en el desarrollo de sistemas de lanzamiento de última generación.

Aunque Starship tenga éxito desde el punto de vista técnico, la magnitud de las ambiciones de SpaceX sigue siendo extraordinaria.

La compañía afirma que Starship podrá transportar hasta 100 toneladas métricas de carga a órbita, y que las versiones posteriores podrán transportar aún más. Esta capacidad le permitirá desplegar satélites de mayor tamaño, transportar grandes cantidades de equipo más allá de la Tierra y respaldar proyectos que resultan inviables debido a los costos de lanzamiento.

Musk lleva años hablando de construir ciudades autosuficientes en Marte. Más recientemente, SpaceX comunicó a los inversionistas que Starship también podría albergar enormes centros de datos orbitales diseñados para ejecutar sistemas de inteligencia artificial.

Centros de IA espaciales: El próximo gran reto para Starship

Esta visión refleja una de las premisas más llamativas de los planes de crecimiento a largo plazo de la empresa: que la infraestructura informática de IA podría llegar a trasladarse al espacio, donde el acceso a la energía solar es ilimitado.

"Mi predicción es que, con diferencia, el lugar más barato para instalar IA será el espacio dentro de 36 meses", dijo Musk en febrero, impulsado por el aumento de los costes de la energía y la infraestructura de centros de datos asociada en la Tierra.

Los analistas de SemiAnalysis argumentaron que los centros de datos orbitales siguen siendo significativamente más caros que las alternativas terrestres y que requerirían importantes avances en ingeniería y ciencia de los materiales antes de ser comercialmente viables.

Esta visión refleja una de las premisas más llamativas de los planes de crecimiento a largo plazo de la empresa: que la infraestructura informática de IA podría llegar a trasladarse al espacio, donde el acceso a la energía solar es ilimitado.

"Mi predicción es que, con diferencia, el lugar más barato para instalar IA será el espacio dentro de 36 meses", dijo Musk en febrero, impulsado por el aumento de los costes de la energía y la infraestructura de centros de datos asociada en la Tierra.

El desafío no reside simplemente en construir Starship, sino en operar el sistema con una frecuencia sin precedentes para cualquier proveedor de lanzamientos. SpaceX transportó miles de toneladas de carga útil a la órbita a lo largo de su historia. Para llevar a cabo sus planes más ambiciosos, sería necesario lanzar cantidades de material muchísimo mayores, posiblemente mediante varios miles de vuelos de Starship al año.

La disposición de la empresa a asumir riesgos y realizar pruebas rápidas le ha permitido avanzar más rápido que sus competidores. Sin embargo, el futuro que se presenta a los inversionistas —el de la humanidad expandiendo sus horizontes por todo el sistema solar— depende de que se demuestre que Starship puede convertirse en un medio fiable y habitual para llegar al espacio.

"¿Es factible realizar 5.000 vuelos al año? Nadie lo sabe aún", añadió Henry, de Quilty Space. 2SpaceX ya ha tomado como precedente en la industria y ha cambiado de rumbo en varias ocasiones".