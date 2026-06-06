SpaceX, de Elon Musk, prepara una asignación récord para inversionistas retail en su salida a bolsa

SpaceX está preparando la mayor asignación a inversionistas retail jamás realizada en la salida a bolsa de una empresa de gran capitalización, y Elon Musk pretende reservar hasta una cuarta parte de los US$ 75.000 millones de la oferta de la empresa para inversionistas retail.



Según personas familiarizadas con la iniciativa, el multimillonario director ejecutivo quiere situar a los accionistas retail cerca del centro de la propiedad del grupo de cohetes y satélites desde el principio, lo que refleja la preferencia de larga data de Musk por este tipo de inversionistas frente a las instituciones de Wall Street.



“La filosofía de Elon se basa en el acceso amplio, por eso quiere incluir a los inversionistas retail”, afirmó uno de ellos.



Ninguna salida a bolsa anterior ha combinado una empresa del perfil de SpaceX con una figura del alcance de Musk. El hombre más rico del mundo promociona sus negocios ante 240 millones de seguidores en X, mientras que los lanzamientos de Starship han convertido a la empresa en uno de los grupos privados más reconocibles del mundo.



En las OPI de gran capitalización, los compradores retail han recibido históricamente entre el 5% y el 10% de las acciones ofertadas. La asignación es lo suficientemente significativa como para que SpaceX haya dado el paso inusual de nombrar en su prospecto a las cinco corredoras online que distribuirán las acciones.



La empresa también añadió una advertencia de riesgo en la que se indica que la participación retail podría provocar una volatilidad en la negociación. Reuters informó anteriormente de que hasta un 30% de las acciones podrían destinarse al mercado retail. La asignación retail definitiva aún no se ha fijado y dependerá en parte de la demanda, según personas cercanas a la operación.



Una nueva página web de la OPI de SpaceX, lanzada el jueves, califica la participación retail de “importante” y remite a inversionistas de todo el mundo a corredoras como SoFi, Robinhood, E*Trade, Schwab y Fidelity, donde pueden suscribir acciones.



“En el pasado, la participación retail no se ha visto frenada por una falta de demanda, sino por una falta de oferta por parte del emisor”, afirmó Anthony Noto, director ejecutivo de la superapp financiera SoFi. “Los inversionistas retail se han visto en cierta medida condicionados a no participar porque no tienen acceso”.



Noto añadió que los emisores estaban empezando a reconocer que los inversionistas retail merecían algo más que una “asignación simbólica” en una OPI, ya que son una “fuente significativa de demanda y capital”.

Las cinco plataformas online aceptarán órdenes de inversionistas retail y transmitirán los datos diarios de demanda a los suscriptores de SpaceX, incluido Bank of America, que gestiona la parte retail estadounidense de la oferta.



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Dentro del audaz plan de salida a bolsa de SpaceX, absorber US$ 20.000 millones o más en acciones de SpaceX debería resultar factible para las cinco corredoras digitales, cuyas plataformas gestionan en conjunto más de US$ 10 billones en activos de clientes autogestionados.



Los day traders se han convertido en una fuerza poderosa en los mercados de valores estadounidenses en los últimos años, lanzándose en masa a las “acciones meme”, a opciones cada vez más a corto plazo y a ETF apalancados, a medida que el S&P 500 y el Nasdaq Composite, con gran peso tecnológico, han alcanzado una racha de máximos históricos.



El mes pasado, el Nasdaq redujo drásticamente su requisito de capital flotante mínimo, introdujo una vía rápida para que las empresas de megacapitalización entraran en su Nasdaq 100 y modificó sus reglas de cálculo de la ponderación del índice; todo ello canalizará miles de millones de dólares de dinero pasivo indexado al mercado de valores estadounidense hacia SpaceX 15 días después de su salida a bolsa.



Los proveedores de índices rivales Morningstar CRSP y FTSE Russell han modificado sus reglas de forma similar en las últimas semanas.



S&P Dow Jones Indices, sin embargo, rompió filas el jueves al anunciar, tras una consulta al mercado, que no modificaría sus reglas de rentabilidad ni de antigüedad para las acciones de megacapitalización. Por lo tanto, SpaceX no podrá incorporarse al índice de valores de primera línea S&P 500 hasta dentro de al menos un año.



“Los inversionistas retail son los nuevos fijadores de precios en el mercado”, afirmó esta semana Scott Rubner, director de estrategia de renta variable y derivados de renta variable de Citadel Securities, en una nota. Muchos se reúnen en el foro WallStreetBets de Reddit, donde las publicaciones recientes de los day traders han oscilado entre el temor a quedar pagando mientras los insiders de SpaceX se embolsan sus ganancias y el temor equivalente a perderse la operación por completo.



Musk lleva mucho tiempo cortejando a los inversionistas retail. En 2020, prometió en las redes sociales “asegurarse de que tengan la máxima prioridad” en cualquier salida a bolsa de SpaceX y, en Tesla, sigue siendo el único director ejecutivo de una megacapitalización que reordena las earnings calls para dar prioridad a sus preguntas.



Ese cortejo ha creado un grupo de seguidores inusualmente leal. Los inversionistas retail poseen alrededor del 42% del capital flotante de Tesla, frente al 34% de Apple, la segunda más alta de las acciones de las “Siete Magníficas”, según datos de S&P Capital IQ. A su vez, han contribuido a reforzar las acciones de Tesla, que cotizan a 382 veces las utilidades históricas, incluso cuando el crecimiento se ha ralentizado.



Algunos inversionistas de Wall Street ven la elevada participación retail como una señal de la excesiva dependencia de Musk de los seguidores individuales para sostener la cotización.



“El resto del mercado trata al retail como si fuera basura; se da por sentado que comprarán a cualquier precio”, afirmó un gestor de un pequeño hedge fund. Aún así, el gestor señaló que tenía previsto comprar acciones de SpaceX y revenderlas aprovechando la ola de compras pasivas que se avecina, ahora que los principales índices han incluido a la compañía de Musk.