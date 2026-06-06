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SpaceX, de Elon Musk, prepara una asignación récord para inversionistas retail en su salida a bolsa

Hasta una cuarta parte de los US$ 75.000 millones de la oferta del fabricante de cohetes se reservará para inversionistas retail.

Por: Por Ryan McMorrow y George Steer, Financial Times

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 10:00 hrs.

Musk Acciones Retail internacional tecnología
<p>SpaceX, de Elon Musk, prepara una asignación récord para inversionistas retail en su salida a bolsa</p>

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