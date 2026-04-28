Dólar abre al alza y supera los $ 900 tras las dudas de EEUU sobre la propuesta de paz iraní

El dollar index subía 0,3% a 98,8 puntos, en medio de fuertes alzas de las tasas de interés globales, viendo que el barril de petróleo Brent superaba los US$ 110 por primera vez en tres semanas. En tanto, el cobre Comex retrocedía 2,2% a US$ 5,95 la libra.

El dólar-peso alcanzó los $ 900 este martes, tras declaraciones de funcionarios y versiones de medios estadounidenses de que la última propuesta de paz de Irán no ha sido del todo bien recibida por la Casa Blanca, lo que dio nuevo impulso a los precios de la energía.

La paridad local subía $ 5,9 hasta los $ 901,4 en la apertura de la sesión, de acuerdo con los datos de Bloomberg. La última vez que había superado los $ 900 fue el 13 de abril.

El dollar index subía 0,3% a 98,8 puntos, en medio de fuertes alzas de las tasas de interés globales, viendo que el barril de petróleo Brent superaba los US$ 110 por primera vez en tres semanas. El cobre Comex retrocedía 2,2% a US$ 5,95 la libra, mientras también se debilita el entusiasmo por la Inteligencia Artificial, tras reportes de que los últimos resultados de OpenAI fueron insuficientes.

¿Insatisfacción?

El dólar global venía de empezar la semana a la baja, tras conocerse que Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz a cambio del fin de la guerra y del bloqueo naval de Washington, postergando las negociaciones nucleares. Pero las ventas de dólares se desvanecieron a la espera de la respuesta estadounidense.

Donald Trump abordará el asunto "muy pronto", afirmó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. "Sus líneas rojas con respecto a Irán han quedado muy, muy claras", entre ellas, impedir que Teherán fabrique un arma nuclear, señaló a la prensa este lunes.

El Presidente de EEUU no está satisfecho con las propuestas iraníes, según varias fuentes anónimas citadas por el New York Times, algo que posiblemente esté relacionado con la postergación de las tratativas nucleares.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, dijo este lunes a Fox News que la propuesta es "mejor de lo que pensábamos que iban a presentar", pero también planteó: "Creo que aún hay dudas sobre si la persona que la presentó tenía la autoridad para presentar esa oferta".

Decisiones de tasa

Así avanza una semana que también estaría marcada por las reuniones de varios bancos centrales. El Banco de Japón mantuvo su tasa clave este lunes, como se esperaba, pero sorprendió la cantidad de consejeros dispuestos a subirla frente a la amenaza inflacionaria que deriva del conflicto en Medio Oriente.

El Banco Central de Chile publicará este martes a las 18:00 horas su comunicado de política monetaria, para el que no se esperan ver cambios sobre el tipo oficial.

Los operadores del mercado están previendo el riesgo de que el próximo movimiento del Central sea una subida de tasas, algo que podría decidirse en la reunión de septiembre, según las cotizaciones de las tasas swap nominales.