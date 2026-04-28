Emiratos Árabes Unidos abandonará la OPEP y la OPEP+ a partir del 1 de mayo

La decisión constituye un golpe para el cartel petrolero y su líder de facto, Arabia Saudita, en medio de las dificultades por el cierre del estrecho de Ormuz.

En medio de la guerra en Medio Oriente y el doble bloqueo, iraní y estadounidense, del estrecho de Ormuz, este martes Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su salida del Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la OPEP+, determinación que supone un severo golpe al cartel y a su líder de facto, Arabia Saudita.

“Esta decisión surge tras una revisión exhaustiva de la política de producción de los EAU y de su capacidad actual y futura, y se basa en nuestro interés nacional y en nuestro compromiso de contribuir eficazmente a satisfacer las necesidades apremiantes del mercado”, declaró el Ministerio de Energía de los EAU en un comunicado.

El país, centro de negocios regional y uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región, toma esta definición tras criticar a sus vecinos árabes por no haber hecho lo suficiente para protegerlo de los numerosos ataques iraníes durante la guerra.

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