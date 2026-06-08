Juez rechaza cobro de US$ 100 mil impulsado por Trump para visas H-1B

Según el fallo, el alza aplicado sobre el visado -que usan las tecnológicas para incorporar trabajadores extranjeros altamente calificados- constituye un impuesto ilegal y, por lo tanto, debe ser invalidado.

Un juez federal anuló el cobro de US$ 100 mil que el Presidente Donald Trump ordenó aplicar a las solicitudes de visas H-1B, otorgando un alivio a las empresas tecnológicas estadounidenses que dependen de la contratación de trabajadores extranjeros altamente calificados.

El juez distrital Leo T. Sorokin, de Massachusetts, dictaminó este lunes que el decreto presidencial que elevó drásticamente el costo de este popular visado constituye un impuesto ilegal y, por lo tanto, debe ser invalidado.

El Gobierno anunció que apelará la decisión, en un revés para la campaña de la administración Trump destinada a restringir la inmigración e impulsar la demanda por trabajadores estadounidenses.

Sorokin dio la razón a California y a otros 19 estados que demandaron para bloquear el cobro. En la acción judicial argumentaron que la medida excedía las atribuciones de Trump y que tendría efectos especialmente perjudiciales en sectores clave del ámbito público, como educación y salud.

“El tribunal concluye que la política impone un impuesto a las solicitudes H-1B sin la necesaria delegación del Congreso”, señaló Sorokin en su fallo.

La Casa Blanca cuestionó la resolución y confirmó que apelará. “El Presidente Trump tiene una clara autoridad legal para restringir el ingreso de cualquier categoría de extranjeros que determine que no responde a los mejores intereses de Estados Unidos, y eso es exactamente lo que hizo”, afirmó el vocero Taylor Rogers en un comunicado.

“El programa H-1B ha sido objeto de abusos durante décadas, y el Presidente Trump finalmente tomó medidas para corregirlo. Un juez federal en Washington ya respaldó una orden prácticamente idéntica, y la administración confía en que esta decisión será revertida en apelación”, agregó.

El caso es una de al menos tres demandas que impugnan la iniciativa. La Cámara de Comercio de Estados Unidos y una firma de reclutamiento de enfermeras impulsan causas separadas contra la política de la administración. En diciembre, un juez rechazó la solicitud de la Cámara para bloquear el cobro y la entidad apeló ante una corte federal de apelaciones en Washington.

¿Cuál es la importancia del visado H-1B?

El programa de visas H-1B es uno de los pilares de la inmigración basada en el empleo, ya que permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros con educación universitaria para ocupaciones especializadas. En septiembre, Trump firmó una proclamación para aumentar la tarifa de solicitud con el objetivo de desalentar lo que calificó como abusos de un sistema que, según él, desplaza a trabajadores estadounidenses.

La tarifa, que expiraría al cabo de un año salvo que fuera renovada por la administración, fue la primera de una serie de cambios administrativos orientados a endurecer las reglas del popular programa de visas para trabajadores altamente calificados. La administración también propuso elevar el salario mínimo que deben recibir los beneficiarios de visas H-1B y modificó las reglas de la lotería anual para favorecer a los trabajadores extranjeros con mayores remuneraciones.

Las visas H-1B se asignan mediante un sistema de sorteo, aunque son utilizadas principalmente por la industria tecnológica. Amazon, Tata, Microsoft, Meta y Apple figuran entre las empresas con el mayor número de visas H-1B, según datos del Gobierno estadounidense.

Sorokin citó el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los amplios aranceles globales impulsados por Trump para concluir que el mandatario no tiene autoridad unilateral para imponer impuestos o aranceles cuando la ley no lo establece de manera explícita.