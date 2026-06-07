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Perú vota en elecciones extremadamente ajustadas en una prueba política clave para América Latina

En la primera ronda del 12 de abril, afectada por enormes fallos logísticos, Fujimori y Sánchez pasaron a balotaje en unos comicios con un récord de 35 candidatos.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 7 de junio de 2026 a las 09:12 hrs.

Perú elecciones elecciones presidenciales
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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