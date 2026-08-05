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Crisis migratoria en Ceuta expone fractura europea por el control de las fronteras

Mientras España defendió el control limítrofe como una responsabilidad común de la UE, otros gobiernos responsabilizaron directamente a Madrid.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Jueves 6 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Francisca Guerrero inmigración UE frontera Europa Eurozona
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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