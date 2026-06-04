Perú define su rumbo económico: las alternativas que representan Sánchez y Fujimori de cara al balotaje

El candidato de la coalición de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la abanderada de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, llegan a la segunda vuelta de este domingo con una economía ordenada, pero enfrentan un desafío mayor que controlar la inflación o estabilizar las cuentas fiscales. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el país crece cerca de su potencial, estimado en torno a 3%, muy por debajo de las tasas registradas durante el auge de las materias primas. La baja productividad, elevada informalidad, insuficiente inversión y persistente incertidumbre política aparecen entre los principales frenos para acelerar la expansión de largo plazo.

Frente a ese escenario, Sánchez propone reformas institucionales y una mayor participación del Estado en la economía. En tanto, Fujimori plantea mantener el marco económico vigente y profundizar políticas orientadas a promover la inversión privada. La diferencia entre ambos es estrecha: la última encuesta de Ipsos otorga 51,4% de los votos válidos a Fujimori y 48,6% a Sánchez, dentro del margen de error.

“A los 35 millones de peruanos les diremos: ¿quieren ustedes una nueva Constitución?”, señaló esta semana Roberto Sánchez durante un acto de campaña en Arequipa.

La propuesta económica del candidato de Juntos por el Perú forma parte de un proyecto de transformación institucional. Su programa plantea convocar a un referéndum para una nueva Constitución, fortalecer el papel del Estado y avanzar hacia una economía basada en desarrollo regional, redistribución y mayor valor agregado.

La estrategia contempla una descentralización económica profunda y una expansión de la acción estatal. Entre sus principales compromisos figuran elevar el gasto en educación hasta cerca del 6% del PIB, ampliar la cobertura en salud, fortalecer los sistemas de cuidados y aumentar la inversión en infraestructura regional, agricultura familiar y pequeñas empresas.

Para financiar estas iniciativas propone una reforma tributaria progresiva orientada a fortalecer la capacidad redistributiva del Estado.

En energía, plantea elevar la participación de fuentes renovables hasta 40% de la matriz energética hacia 2031 y otorgarle al Estado un papel más activo en la planificación territorial y el desarrollo sostenible. En hidrocarburos, incluido Petroperú, el programa apunta a fortalecer la capacidad de conducción estatal.

En minería, busca transformar la estructura productiva del país mediante industrialización, procesamiento local y generación de mayor valor agregado a partir de los recursos naturales.

Los aspectos más distintivos del programa de Sánchez son los que Moody’s identifica como principales focos de incertidumbre. En su informe la clasificadora señaló que las transformaciones de su eventual presidencia podrían “debilitar la confianza de los inversionistas, el crecimiento del PIB y la fortaleza fiscal”, agregando que un debate prolongado sobre propuestas como la ampliación del rol del Estado en sectores estratégicos o la renegociación de contratos “probablemente pesaría sobre la confianza y la inversión”.

Keiko Fujimori: continuidad institucional e impulso a la inversión