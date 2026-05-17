Es oficial: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son confirmados como los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Perú

Tras más de un mes en el conteo de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú comunicó a los candidatos que definirán al próximo presidente del país el 7 de junio.

Este domingo, y luego de 33 días, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú confirmó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los candidatos para la segunda vuelta presidencial que tendrá el país vecino pactada para el 7 de junio.

Con el 100% de las actas contabilizadas, el JNE informó que Fujimori obtuvo el 17,2% de los sufragios en la primera vuelta, mientras que Sánchez fue la segunda mayoría con un 12% de los votos.

En el tercer lugar con 11,9% de los votos está el candidato de Renovación Popular, Rafael López, quien denunció un supuesto fraude electoral durante el proceso, aunque hasta la fecha no ha presentado alguna prueba que respalde su acusación.

"Es importante resaltar que hemos recogido todas las lecciones aprendidas de cara a la primera vuelta y estamos fortaleciendo la fiscalización, no solamente incorporando un comité de expertos que va a coadyuvar a este trabajo y nos va a acompañar en todo esto, sino mejorando los procesos", declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo.

Estas elecciones sitúan a lo vivido durante el mismo proceso en 2021, donde Fujimori - hija del expresidente Alberto Fujimorí- buscará revertir la tendencia que la sitúa con una racha de tres derrotas consecutivas en la segunda vuelta presidencial.

La segunda vuelta pondrá de manifiesto dos visiones radicalmente opuestas sobre cómo liderar la nación peruana que en los últimos años ha estado atravesando una inestabilidad política histórica. Mientras que Fujimori es considerada como una opción más favorable para las empresas, Sánchez se ha comprometido a reformar la constitución peruana y a aumentar los impuestos a la industria minera.

El ganador será el quinto presidente de Perú desde 2021 y sucederá al presidente interino -tras la destitución de José Jerí- , José María Balcázar, el 28 de julio para un mandato de cinco años.