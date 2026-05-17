Es oficial: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son confirmados como los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Perú
Tras más de un mes en el conteo de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú comunicó a los candidatos que definirán al próximo presidente del país el 7 de junio.
Noticias destacadas
Este domingo, y luego de 33 días, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú confirmó que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) serán los candidatos para la segunda vuelta presidencial que tendrá el país vecino pactada para el 7 de junio.
Con el 100% de las actas contabilizadas, el JNE informó que Fujimori obtuvo el 17,2% de los sufragios en la primera vuelta, mientras que Sánchez fue la segunda mayoría con un 12% de los votos.
En el tercer lugar con 11,9% de los votos está el candidato de Renovación Popular, Rafael López, quien denunció un supuesto fraude electoral durante el proceso, aunque hasta la fecha no ha presentado alguna prueba que respalde su acusación.
"Es importante resaltar que hemos recogido todas las lecciones aprendidas de cara a la primera vuelta y estamos fortaleciendo la fiscalización, no solamente incorporando un comité de expertos que va a coadyuvar a este trabajo y nos va a acompañar en todo esto, sino mejorando los procesos", declaró el presidente del JNE, Roberto Burneo.
Estas elecciones sitúan a lo vivido durante el mismo proceso en 2021, donde Fujimori - hija del expresidente Alberto Fujimorí- buscará revertir la tendencia que la sitúa con una racha de tres derrotas consecutivas en la segunda vuelta presidencial.
La segunda vuelta pondrá de manifiesto dos visiones radicalmente opuestas sobre cómo liderar la nación peruana que en los últimos años ha estado atravesando una inestabilidad política histórica. Mientras que Fujimori es considerada como una opción más favorable para las empresas, Sánchez se ha comprometido a reformar la constitución peruana y a aumentar los impuestos a la industria minera.
El ganador será el quinto presidente de Perú desde 2021 y sucederá al presidente interino -tras la destitución de José Jerí- , José María Balcázar, el 28 de julio para un mandato de cinco años.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Kast designa a nuevos directores de Fundación Chile: entran Raúl Figueroa y Julio Pertuzé
Pertuzé, exsubsecretario de Economía en el segundo gobierno de Piñera, reemplaza a Pablo Zamora y sería el nuevo presidente. También se integran al directorio Carmen Luz Assadi y Bracey Wilson, junto con el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Exdirectores del Servicio Civil rechazan idea de aumentar a 130 la cantidad de “balas de plata” para designaciones directas en gobiernos entrantes
Felipe Melo, Rodrigo Egaña y Pedro Guerra coinciden en que no están los tiempos para grandes modificaciones a un sistema que ha funcionado razonablemente bien en 23 años.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete