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Es oficial: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son confirmados como los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Perú

Tras más de un mes en el conteo de votos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú comunicó a los candidatos que definirán al próximo presidente del país el 7 de junio.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Domingo 17 de mayo de 2026 a las 12:10 hrs.

elecciones Perú Política Álvaro Santander Benitez Martín Baeza
<p>Es oficial: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son confirmados como los candidatos para la segunda vuelta presidencial en Perú</p>

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