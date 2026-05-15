Grupo Almaviva anota crecimiento interanual de 25% y apuesta por TIVIT para acelerar su expansión en América Latina
La firma alcanzó los US$ 2.200 millones en ingresos durante 2025.
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En medio del avance de la inteligencia artificial, el Grupo Almaviva reportó un sólido crecimiento en 2025. Considerando la consolidación de TIVIT a lo largo del periodo, el grupo alcanzó US$ 2,2 mil millones en ingresos, lo que representa un crecimiento interanual del 25%, y US$ 440 millones en Ebitda, con un margen del 19,6%.
Según informó la firma, el desempeño refleja una dirección estratégica clara basada en reducir la dependencia de los modelos tradicionales de integración de sistemas y avanzar en el desarrollo de plataformas propietarias, combinando inteligencia artificial y capacidades avanzadas de datos.
“Estamos presenciando un cambio estructural en el sector. La tecnología ya no es solo una función de soporte: se está convirtiendo en un factor determinante para la competitividad de nuestros clientes. Nuestro rol está evolucionando en consecuencia”, afirmó Marco Tripi, CEO Global del Grupo Almaviva.
Actualmente, más del 50% de los ingresos del Grupo Almaviva se generan fuera de Italia, lo que, según la compañía, refleja su evolución como un actor internacional y un modelo de negocio cada vez más diversificado geográficamente.
En América Latina, el Grupo Almaviva ha construido una plataforma sólida y diversificada, con aproximadamente US$ 900 millones en ingresos, combinando las operaciones de TIVIT, Almaviva Solutions, Almawave y Almaviva Experience.
“La integración con el Grupo Almaviva eleva claramente nuestro posicionamiento. Ahora competimos en otro nivel, con mayor diferenciación tecnológica, mayor profundidad de conocimiento sectorial y mayor relevancia en las decisiones estratégicas de nuestros clientes. Esto nos posiciona como uno de los principales actores para impulsar la transformación digital en América Latina”, afirmó Leonardo Covalschi, CEO de TIVIT LATAM.
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