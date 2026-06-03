Enel se reúne con regulador brasileño para explorar alternativas ante posible rescisión de contrato en Sao Paulo

Durante el encuentro, la compañía de origen italiano planteó la posibilidad de asumir compromisos adicionales, entre ellos un eventual "ajuste de conducta" o un aumento de las inversiones en el país.

En medio del proceso que podría derivar en la pérdida de su concesión en São Paulo, ejecutivos de Enel se reunieron con representantes de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para discutir posibles alternativas que eviten que el regulador brasileño recomiende la rescisión del contrato de la distribuidora.

De acuerdo con las actas oficiales, el encuentro se realizó el martes de la semana pasada a solicitud de la propia compañía italiana, que buscó conocer la disposición del organismo a explorar una vía alternativa dentro del proceso en curso.

Según fuentes con conocimiento del asunto citadas por medios brasileños, durante la reunión Enel planteó la posibilidad de asumir compromisos adicionales, entre ellos un eventual "ajuste de conducta" o un aumento de las inversiones en el país. No obstante, no se presentó ninguna propuesta formal.

Dicho acercamiento marca un cambio en la estrategia de la empresa frente al proceso regulatorio. A comienzos de este año, Enel incluso recurrió a los tribunales para intentar bloquear una decisión de Aneel relacionada con la eventual expiración de la concesión.

La reunión también se produjo semanas después de que la compañía presentara su defensa final en el proceso abierto para evaluar la rescisión del contrato. El procedimiento fue iniciado oficialmente por Aneel hace un par de meses y pretende determinar la responsabilidad de la distribuidora por las deficiencias registradas en la prestación del servicio eléctrico en el área metropolitana de São Paulo.

A través de un comunicado, Enel señaló que se ha puesto a disposición de las autoridades para "evaluar medidas complementarias y realizar inversiones adicionales, centrándose en la mejora continua de la calidad del servicio prestado en su área de concesión".

8 millones de hogares abastece Enel en Sao Paulo

El proceso

Fue en abril de este año cuando Aneel inició el proceso para rescindir la concesión de Enel São Paulo. En ese momento, la empresa recibió un plazo de 30 días para presentar su defensa por escrito.

Solo tras analizar los descargos y eventuales recursos, el regulador emitiría una recomendación al Ministerio de Minas y de Energía sobre la continuidad o término del contrato, mientras que la decisión final quedaría en manos de la cartera.

Sin embargo, el conflicto entre la compañía italiana y autoridades brasileñas data de varios meses. En diciembre de 2025, el mismo ministro de la cartera, Alexandre Silveira, instó a Aneel a iniciar el proceso para poner fin al contrato de distribución de la compañía en São Paulo, luego de una serie de apagones que afectaron a más de dos millones de consumidores en el área metropolitana de la ciudad tras eventos climáticos extremos registrados entre 2023 y el año pasado.

Según el regulador, en esas circunstancias Enel "no logró alcanzar estándares de desempeño satisfactorios" y se mantuvo por debajo del promedio de otras distribuidoras que enfrentaron fenómenos similares.

Aneel también sostuvo que las interrupciones en el suministro eléctrico se prolongaron en el tiempo, con cortes superiores a 24 horas, además de detectar deficiencias en la planificación y ejecución de los planes de contingencia.

Si bien reconoció que la operadora italiana presentó un plan para corregir las fallas en la prestación del servicio, consideró que las medidas propuestas eran insuficientes para subsanar los problemas identificados.

Con sede en la ciudad de São Paulo, Enel presta servicio a más de ocho millones de unidades consumidoras en 24 municipios del estado brasileño.