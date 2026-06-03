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Enel se reúne con regulador brasileño para explorar alternativas ante posible rescisión de contrato en Sao Paulo

Durante el encuentro, la compañía de origen italiano planteó la posibilidad de asumir compromisos adicionales, entre ellos un eventual "ajuste de conducta" o un aumento de las inversiones en el país.

Por: Karen Flores

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 17:14 hrs.

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<p>Enel se reúne con regulador brasileño para explorar alternativas ante posible rescisión de contrato en Sao Paulo</p>

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