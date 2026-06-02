Parex Resources cierra compra de activos de Frontera Energy en Colombia por US$ 500 millones

Con ello, Parex se convierte en la segunda petrolera más grande del país cafetero, únicamente por detrás de Ecopetrol.

La petrolera canadiense Parex Resources anunció la adquisición del 100% de Frontera Petroleum International Holdings B.V, una operación que por US$ 500 millones le permitió adquirir un total de 17 activos de exploración y producción que Frontera Energy tiene en Colombia.

Según lo informado por la compañía, la trasacción por los activos se concretó a través de una contraprestación en efectivo, financiados de la reciente emisión de bonos senior no garantizados de la compañía y la asunción de deuda neta.

Adicionalmente, el acuerdo contempla un pago contingente de 25 millones de dólares sujeto a la ejecución de una prórroga contractual específica dentro de los próximos 12 meses.

Con ello, Parex se convierte en la segunda petrolera más grande del país cafetero, únicamente por detrás de Ecopetrol.

La compañía destacó que la adquisición le permitirá ampliar su escala operativa, mejorar la eficiencia en el uso de capital y fortalecer su capacidad de crecimiento a largo plazo.

Según la empresa, la integración de los nuevos activos aportará de forma inmediata una producción de aproximadamente 37.000 barriles de petróleo equivalente por día (bped), provenientes de campos de baja declinación y alta generación de caja.

A través de un comunicado, Imad Mohsen, presidente y director ejecutivo de Parex, señaló que el cierre de la operación marca un momento relevante para la organización.

“Este es un hito importante para Parex y representa la culminación exitosa de una transacción altamente estratégica. La incorporación del negocio de exploración y producción de Frontera E&P a nuestra cartera establece a Parex como la mayor compañía independiente enfocada en actividades upstream en Colombia, con una mayor escala, una eficiencia de capital fortalecida y una plataforma más sólida para el crecimiento a largo plazo”, afirmó.

Bajo ese contexto, la estrategia de integración estará enfocada en mejorar la eficiencia de los activos mediante tecnologías de recuperación mejorada de petróleo, perforación horizontal y multilateral, así como el uso de herramientas avanzadas de exploración sísmica.

Daniel Ferreiro, presidente y gerente de la compañía en Colombia, explicó que dicho proceso se está abordando "con un enfoque claro en la seguridad, la continuidad operacional y las personas. La experiencia y el conocimiento de los empleados que se incorporan a Parex, junto con la fortaleza de nuestro equipo actual, serán fundamentales para materializar el valor completo de esta transacción”.

Ferreiro añadió que la empresa mantendrá su relación con las comunidades, socios y demás actores vinculados a las operaciones. “Seguimos comprometidos con el fortalecimiento de nuestras relaciones con comunidades, aliados y grupos de interés mientras avanzamos juntos en esta nueva etapa”, enfatizó.