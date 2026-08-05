Cámara Baja aprueba extensión hasta 2028 de la rebaja a la tasa del crédito hipotecario y lo despacha al Senado
La propuesta cuenta con un apoyo bastante transversal y fue aprobada por 139 votos a favor.
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En una tramitación que ha resultado altamente fluida, pues la iniciativa cuenta con apoyo transversal, debido a que su origen está en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la Sala de la Cámara aprobó y despachó al Senado el proyecto del Ejecutivo que extiende el plazo de la rebaja
La iniciativa postula aumentar los subsidios de 50 mil a 80 mil, ampliar el valor máximo de las viviendas a las que se puede acceder desde 4.000 UF a 6.000 UF y extender por 12 meses, hasta mayo de 2028, la rebaja de la taza del crédito hipotecario actualmente en vigencia, permitiendo mantener su efecto sobre la recuperación gradual del sector inmobiliario, según argumentaron las autoridades del gobierno en el anuncio del ingreso de la propuesta.
Tramitada con la urgencia de discusión inmediata, fue aprobada por 139 votos, tanto en general como particiular. Dada la urgencia, la próxima semana, la propuesta debiera ser revisada por la Comisión de Hacienda del Senado, encabezada por el UDI Javier Macaya, para luego pasar a la Sala.
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