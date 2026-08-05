Mercado Libre supera por primera vez los US$ 10.000 millones en ingresos trimestrales tras crecer 50% entre abril y junio

La firma reportó una utilidad neta de US$ 466 millones y un resultado operativo de US$ 683 millones, mientras el volumen de pagos de Mercado Pago superó los US$ 100.000 millones por primera vez.

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre reportó este miércoles sus resultados del segundo trimestre de 2026, en el que sus ingresos netos e ingresos financieros crecieron 50% interanual y alcanzaron US$ 10.200 millones, la primera vez que la compañía supera la barrera de los US$ 10.000 millones en un solo trimestre. Se trata, además, del ritmo de expansión más rápido en cuatro años y del trigésimo trimestre consecutivo con un crecimiento superior al 30%, destacó la compañía.

El resultado operativo de la firma llegó a US$ 683 millones, con un margen de 6,7%, mientras que la utilidad neta fue de US$ 466 millones, equivalente a un margen de 4,6%.

Según la firma con sede en Montevideo, estas cifras reflejan su decisión de priorizar las inversiones estratégicas de largo plazo, como el envío gratis, las tarjetas de crédito, el comercio transfronterizo y el programa MELI+, por sobre la rentabilidad de corto plazo.

En el negocio de comercio electrónico, el volumen bruto de mercancías vendidas (GMV) creció 36% interanual en moneda constante, hasta unos US$ 22.000 millones, con 795 millones de ítems vendidos, un alza de 45%.

Brasil lideró el desempeño, con un aumento de 39% en GMV y de 56% en ítems, seguido por Argentina, donde el GMV avanzó 38% pese a un entorno de consumo desafiante, y México, con un alza de 26%. Los compradores únicos llegaron a 89 millones, un 26% más que un año atrás.

En fintech, Mercado Pago superó por primera vez los US$ 100.000 millones en volumen total de pagos, con un crecimiento de 56% interanual en dólares, y sus usuarios activos mensuales llegaron a 88 millones, un 30% más. Los activos bajo gestión subieron 68%, hasta US$ 23.000 millones, mientras que la cartera de crédito se expandió 75% y superó los US$ 16.000 millones, con 2,6 millones de tarjetas emitidas en el trimestre.

Los ingresos por publicidad, en tanto, crecieron 73% interanual en dólares y la participación de Mercado Ads superó por primera vez el 10% del mercado de publicidad digital de América Latina. La compañía también destacó el avance de la inteligencia artificial en sus operaciones: el código escrito por humanos se volvió la excepción y los agentes de IA revisaron más de medio millón de envíos de código en el último año.

"Superar los US$ 10.000 millones en ingresos trimestrales es un hito importante, pero creemos que el indicador más significativo de nuestra oportunidad a largo plazo es la profundidad del engagement dentro de nuestro ecosistema", señaló el CFO de la compañía, Martín de los Santos, quien agregó que los usuarios que interactúan con múltiples productos "compran más, ahorran más y permanecen con nosotros por más tiempo".

Los usuarios ecosistémicos, activos tanto en el marketplace como en Mercado Pago, crecieron 37% interanual y generan un 70% más de GMV por usuario que quienes solo usan el marketplace, lo que los convierte, según la empresa, en su segmento más valioso.

El análisis

La acción cayó cerca del 6% al cierre del mercado, aunque luego moderó un poco el retroceso. Eso fue destacado por Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, quien dijo que ello "responde a una preocupación por la calidad del crecimiento, más que por la capacidad para seguir expandiéndose".

"La compañía aumentó sus ingresos cerca de 50%, el volumen bruto de mercancías avanzó 36% a tipo de cambio constante y el volumen de pagos creció 56%, pero la utilidad operativa cayó 15% y el margen se redujo desde 12,2% hasta 6,7%. Esa divergencia indica que una parte creciente del avance comercial está siendo absorbida por envíos subsidiados, mayores costos operativos y provisiones vinculadas a una cartera de crédito que aumentó 75%", señaló.

"La empresa ya había advertido en el trimestre anterior que estaba priorizando inversiones de largo plazo frente a la rentabilidad inmediata, por lo que el nuevo resultado refuerza la idea de que este periodo de presión será más prolongado de lo anticipado", agregó.