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Ganancias de Mallplaza caen 35% en el primer semestre por menor revalorización de inversiones y efectos contables

Los ingresos de la compañía subieron 8,7%, hasta $174.061 millones,, impulsados por mayores rentas de arriendo, la indexación de los contratos a la inflación de cada país y el avance de los ingresos por estacionamientos y negocios adyacentes.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 18:40 hrs.

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<p>Ganancias de Mallplaza caen 35% en el primer semestre por menor revalorización de inversiones y efectos contables</p>

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