Steve Madden refuerza su expansión en Chile con nueva tienda flagship en Parque Arauco

La marca estadounidense abrió su octavo local en el país y sumó por primera vez la categoría masculina en el sector oriente de Santiago. El nuevo establecimiento se convierte en su principal punto de venta en esa zona de la capital.

Steve Madden continúa ampliando su presencia en Chile. La marca estadounidense de calzado y accesorios inauguró una nueva tienda en el centro comercial Parque Arauco, en Las Condes, con la que fortalece su red de locales en el país y consolida su apuesta por el mercado chileno.

El establecimiento, que comenzó a operar el 23 de julio, cuenta con una superficie total de 121 metros cuadrados, distribuidos entre una sala de ventas de 84 metros cuadrados y una bodega de 37 m2. La compañía lo define como uno de los formatos más grandes que opera en Chile y su principal tienda en el sector oriente de Santiago.

Con esta apertura, Steve Madden amplía su cobertura en el mercado nacional y reúne en un solo espacio una de las ofertas más completas de su portafolio de productos. La principal novedad es la incorporación, por primera vez en esa zona de la capital, de una línea masculina, ampliando así su oferta más allá del segmento femenino.

La nueva tienda está ubicada en los locales 240 y 241 de Parque Arauco y funcionará de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas.

Fundada en Nueva York en 1990, Steve Madden mantiene presencia en más de 80 países y comercializa calzado, carteras, accesorios y vestuario. En Chile, la marca continúa ampliando su presencia a través de nuevas aperturas en los principales centros comerciales del país.