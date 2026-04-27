Cadena estadounidense Steve Madden abre nueva tienda en Antofagasta y acelera su expansión en regiones

La marca abrió su primera tienda en Antofagasta en Avenida Balmaceda y suma su segunda en el norte, mientras prepara una flagship en Parque Arauco y proyecta nuevas aperturas en regiones.

La cadena estadounidense Steve Madden concretó su llegada a Antofagasta con la apertura de su primera tienda en la ciudad, ubicada en Avenida Balmaceda N° 2355, interior Recinto Portuario, local A-126, en una apuesta que refuerza la expansión del retail de moda. La inauguración se suma a la estrategia de crecimiento de la marca en regiones, cuya primera tienda en el país abrió en Viña del Mar.

La marca, especializada en zapatos, bolsos y accesorios, ya cuenta con presencia en Santiago con tiendas en Mall Alto Las Condes, Costanera Center, Vivo Imperio y Mall Plaza Vespucio, además de un outlet en Arauco Premium Buenaventura, en Quilicura. A esto se suma su tienda en Mall Marina Oriente, en Viña del Mar.



Antofagasta como mercado clave

El desembarco en Antofagasta responde a las condiciones del mercado local. Según la propia compañía, la ciudad con más de 400 mil habitantes y altos ingresos asociados a la minería se ha consolidado como un polo atractivo para el desarrollo del retail fuera de Santiago.

“Nuestra expansión a regiones nos tiene muy entusiasmados, ya que fortalecerá nuestra presencia en Chile. Próximamente abriremos nuestra tienda flagship en Parque Arauco, un espacio que refleja el ADN global de Steve Madden. Este hito marca un paso clave en la capital y el inicio de nuestra expansión hacia nuevas regiones, especialmente en el sur del país" señaló Constanza Fuenzalida, marketing manager de Steve Madden.

El plan de crecimiento contempla precisamente la apertura de una tienda flagship en Parque Arauco, que será la más relevante de la marca en el país, en línea con su estrategia de posicionamiento en el mercado chileno.

La llegada a Antofagasta se da en un escenario donde las marcas están ampliando su presencia fuera de Santiago y apuntando a mercados regionales. En el norte, esto se traduce en mayor oferta y en la entrada de firmas internacionales. A la par, el consumidor local accede más a estas marcas y combina la compra en tienda con canales digitales.