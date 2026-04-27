Cadena estadounidense Steve Madden abre nueva tienda en Antofagasta y acelera su expansión en regiones
La marca abrió su primera tienda en Antofagasta en Avenida Balmaceda y suma su segunda en el norte, mientras prepara una flagship en Parque Arauco y proyecta nuevas aperturas en regiones.
Noticias destacadas
La cadena estadounidense Steve Madden concretó su llegada a Antofagasta con la apertura de su primera tienda en la ciudad, ubicada en Avenida Balmaceda N° 2355, interior Recinto Portuario, local A-126, en una apuesta que refuerza la expansión del retail de moda. La inauguración se suma a la estrategia de crecimiento de la marca en regiones, cuya primera tienda en el país abrió en Viña del Mar.
La marca, especializada en zapatos, bolsos y accesorios, ya cuenta con presencia en Santiago con tiendas en Mall Alto Las Condes, Costanera Center, Vivo Imperio y Mall Plaza Vespucio, además de un outlet en Arauco Premium Buenaventura, en Quilicura. A esto se suma su tienda en Mall Marina Oriente, en Viña del Mar.
Antofagasta como mercado clave
El desembarco en Antofagasta responde a las condiciones del mercado local. Según la propia compañía, la ciudad con más de 400 mil habitantes y altos ingresos asociados a la minería se ha consolidado como un polo atractivo para el desarrollo del retail fuera de Santiago.
“Nuestra expansión a regiones nos tiene muy entusiasmados, ya que fortalecerá nuestra presencia en Chile. Próximamente abriremos nuestra tienda flagship en Parque Arauco, un espacio que refleja el ADN global de Steve Madden. Este hito marca un paso clave en la capital y el inicio de nuestra expansión hacia nuevas regiones, especialmente en el sur del país" señaló Constanza Fuenzalida, marketing manager de Steve Madden.
El plan de crecimiento contempla precisamente la apertura de una tienda flagship en Parque Arauco, que será la más relevante de la marca en el país, en línea con su estrategia de posicionamiento en el mercado chileno.
La llegada a Antofagasta se da en un escenario donde las marcas están ampliando su presencia fuera de Santiago y apuntando a mercados regionales. En el norte, esto se traduce en mayor oferta y en la entrada de firmas internacionales. A la par, el consumidor local accede más a estas marcas y combina la compra en tienda con canales digitales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Falta de liquidez, auge de la IA y geopolítica: el diagnóstico que dejó la cumbre de capital de riesgo en Miami
En el VC Latam Summit 2026 coorganizado por la Asociación Chilena de Venture Capital expusieron fondos como Monashees, GSquared, Mare Liberum y Valor Capital y family offices, los que analizaron el escenario mundial y los retos y oportunidades para las startups de la región.
Prudential apuesta por las bodegas en Enea para su primer fondo de activos alternativos en Chile
Busca levantar $ 66 mil millones entre inversionistas institucionales y privados para invertir en centros logísticos Clase A. Ya posee 200 mil metros cuadrados construidos y estabilizados.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete