Avanza construcción del domo de Nueva Centinela: estructura tiene 66 metros de altura y supera a la cúpula del Movistar Arena en Santiago

La obra, ubicada en la región de Antofagasta, ya figura entre las mayores de este tipo en desarrollo en Chile. Está sustentada por un armazón de acero de 476 toneladas y tendrá capacidad para acopiar 178 mil toneladas de mineral.

El proyecto de expansión de Nueva Centinela avanza en uno de sus componentes más visibles, la construcción de un domo de almacenamiento de mineral que, por sus dimensiones, ya figura entre las mayores estructuras de este tipo en desarrollo en Chile. La obra, ubicada en la región de Antofagasta, alcanzará 66,6 metros de altura y 106,6 metros de diámetro, medidas que superan a la cúpula del Movistar Arena de Santiago.

La estructura está sustentada por un armazón de acero de 476 toneladas y tendrá capacidad para acopiar 178 mil toneladas de mineral, lo que la convierte en una pieza central dentro de la cadena de manejo de material del yacimiento.

El domo forma parte del plan maestro de expansión de Nueva Centinela, iniciativa de Antofagasta Minerals valorizada en US$ 4.400 millones y que proyecta el inicio de operaciones productivas para 2027. El proyecto contempla nuevas instalaciones concentradoras, mejoras en el transporte de material y modernización de procesos operacionales.

La infraestructura de acopio cumple un rol específico dentro de ese esquema, que es permitir continuidad en la alimentación de mineral hacia las plantas de procesamiento, reducir riesgos operacionales y mejorar la gestión logística de la faena.

Cobre y demanda global

La obra se suma al fuerte momento de inversión que vive la minería en Chile, con proyectos ligados al cobre, mejoras tecnológicas y nuevas obras para hacer más eficiente la operación. Todo esto ocurre mientras sigue creciendo la demanda mundial por cobre debido al avance de la electrificación y la transición energética.

Al mismo tiempo, las mineras están reforzando sus sistemas de almacenamiento para manejar mayores volúmenes de mineral. Los domos cerrados ayudan a reducir polvo, proteger el material y mantener una operación más estable en las plantas.

El proyecto mantiene como horizonte el inicio de operaciones productivas durante 2027 y también ha generado atención en la industria por su impacto en empleo y demanda de proveedores especializados, ya que la construcción de este tipo de infraestructura requiere ingeniería especializada y sistemas de alta exigencia operacional, especialmente en estructuras metálicas de gran tamaño.