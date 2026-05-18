Grupo Angelini busca alcanzar el 79,5% de AntarChile y lanza poder comprador por hasta $ 227 mil millones en acciones
Inversiones Angelini ofreció pagar $ 10.000 por acción de la sociedad. De concretarse en su totalidad, la participación de los controladores subiría desde 74,5% a 79,5%.
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Una señal directa al mercado lanzó este lunes el Grupo Angelini sobre su holding, AntarChile.
Inversiones Angelini, sociedad ligada al controlador del conglomerado, instruyó a Banchile Corredores de Bolsa un poder comprador por hasta 22.703.958 acciones de AntarChile, equivalente a un 5% de la propiedad, a un precio de $ 10.000 por papel.
La operación considera un monto total por hasta $ 227.039.000 millones, y se ejecutará el 25 de mayo mediante el mecanismo de “subasta de cierre” de la Bolsa de Santiago, entre las 15:45 y las 16:00 horas, según informó la compañía en un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
La reacción del mercado fue inmediata. A las 12:41 horas, la acción de AntarChile subía 15,06% hasta $ 8.900, frente a los $ 7.598 que marcaba en la apertura de la bolsa.
Con ello, el precio ofrecido por el grupo Angelini implica un premio cercano a 31,6% respecto de ese nivel previo, en una señal que fue leída positivamente por los accionistas minoritarios.
Más control
Actualmente, los controladores de AntarChile -Inversiones Angelini y Compañía Limitada; Golfo Blanco; y Senda Blanca-, mantienen el 74,51% de la propiedad.
A su vez, otros accionistas concentran el 23,66% y los fondos de pensiones un 1,23%, según la última memoria de la compañía.
En caso de adquirirse la totalidad de las acciones contempladas en el poder comprador, la participación de los controladores subiría un 5% aproximadamente a un 79,5%, según informó la propia compañía.
AntarChile agregó que "la transacción no tendría efectos financieros sobre sus activos, pasivos o resultados de la sociedad".
La lectura de mercado tiene dos caras. Por un lado, el precio ofrecido es una señal de confianza del controlador respecto del valor de la compañía, ofreciendo un premio relevante, similar al incentivo que suele observarse en operaciones de Oferta Pública de Adquisición (OPA). Además, abre una ventana para que accionistas minoritarios vendan a un precio superior al que venía marcando la bolsa.
Por otro lado, de concretarse la compra completa, el controlador aumentaría su peso dentro del grupo, AntarChile reduciría su free float y podría traducirse en una acción menos líquida hacia adelante.
¿OPA?
La operación también se da en un contexto particular de propiedad. Al contar ya con más de dos tercios de AntarChile, el controlador no gatilló una OPA obligatoria por este incremento adicional de participación, por lo que la operación se interpreta como una compra adicional dentro de una estructura de control ya consolidada.
El movimiento también tuvo efecto sobre Empresas Copec, filial clave del holding, cuyas acciones avanzaban 4,62% durante la jornada.
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