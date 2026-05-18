CEO de Credicorp ve mejores perspectivas para inversión privada en Chile y proyecta PIB de 1,9% en 2026
“El crecimiento se ha moderado en medio de una actividad más débil a comienzos de año. Sin embargo, el nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”, dijo, Gianfranco Ferrari.
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Credicorp puso a Chile dentro de sus focos para 2026. En su presentación de resultados del primer trimestre, el holding financiero peruano proyectó que la economía local crecerá este año y apuntó a que el nuevo gobierno abre un mejor escenario para la inversión privada, pese a una actividad más débil al inicio del período.
En palabras del CEO de Grupo Credicorp, Gianfranco Ferrari, señaló que la actividad en Chile ha mostrado señales de moderación en el arranque del año, aunque apuntó a un mejor escenario para la inversión privada hacia adelante.
“El crecimiento se ha moderado en medio de una actividad más débil a comienzos de año. Sin embargo, el nuevo gobierno ofrece mejores perspectivas para la inversión privada”, dijo el ejecutivo.
La visión del grupo también incorporó algunos elementos de cautela. El CFO de Credicorp, Alejandro Pérez-Reyes, sostuvo que las recientes alzas en los precios de los combustibles han moderado el panorama económico, en un contexto donde el holding proyecta una expansión de 1,9% para Chile en 2026.
La lectura de Credicorp se da en medio de un escenario regional marcado por la búsqueda de mayor dinamismo en la inversión y por condiciones financieras.
A nivel consolidado, Credicorp reportó una utilidad neta atribuible con un alza de 16,1% frente al primer trimestre de 2025, apoyada en un mejor desempeño operativo y una mayor diversificación de ingresos.
El grupo también informó una rentabilidad sobre patrimonio de 21,1% al cierre del primer trimestre de 2026.
Tenpo gana espacio dentro del grupo
En Chile, otro de los focos estuvo en Tenpo. El neobanco superó los 2,5 millones de clientes activos al cierre de 2025 y, tras obtener recientemente su licencia bancaria, pasará a reportar a la nueva Unidad de Negocio de Neobanca de Credicorp.
Esta división será liderada por el CEO de Yape, Raimundo Morales, y busca ordenar bajo una misma estructura el desarrollo digital del grupo en la región.
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