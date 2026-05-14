Positiva acogida a ajustes a crédito tributario pro empleo, aunque persisten dudas sobre su alcance en las PYME

Tras una intensa jornada en la comisión de Hacienda, el proyecto avanzó con tasas diferenciadas para mujeres y jóvenes.

Una acogida favorable tuvo en el mundo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) los ajustes y aprobación del crédito tributario al empleo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En su origen, el beneficio se enfocaba en remuneraciones mensuales entre 7,8 y 12 UTM ($ 550 mil-$ 838 mil), con una estructura que era un crédito equivalente al 15% para remuneraciones desde las 7,8 UTM, disminuyendo progresivamente para las rentas más altas hasta 12 UTM. Y el monto sería imputable al impuesto de Primera Categoría, al IVA y a los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) de las empresas.

La nueva fórmula para focalizarlo implica que ahora el crédito partirá en 14% del salario, pero si es una trabajadora mujer, se aumenta a 15%. En caso de ser un hombre, se reduce a 13%; y si es menor de 25 años, se agregan 1,5 punto porcentual al crédito.

El presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Jorge Welch, opinó que “el proyecto salió mejor de lo que entró” a la citada comisión, haciéndose eco de los segmentos “más afectados por el desempleo y que podrían perder el trabajo producto de las alzas de costos laborales”.

Para el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, se trata de “una buena política pública”, que importa para mantener el empleo y de generar nuevos puestos de trabajo.

Pese a compartir una positiva evaluación, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, y dejó ver una preocupación por el alcance de la figura en su sector. De hecho, sinceró que como empresas de menor tamaño, “no nos gustaría que en los hechos sean las grandes empresas las que se lleven gran parte” del beneficio.

La visióntécnica

Junto con respaldar los ajustes que introdujo el gobierno al mecanismo, en especial su focalización, la directora de Evidencia de Pivotes, Soledad Hormazábal, dijo que el diseño original “dejaba abierta una ventana de posible abuso por la vía del pago de bonos, comisiones o remuneraciones variables. Además, es muy positivo que se diferencie el beneficio según grupos tradicionalmente más excluidos del mercado laboral formal (mujeres y jóvenes)”, destacó.

Para ella, es positivo que el gobierno creara la Comisión Laboral para que proponga acciones en pro del empleo formal, ya que, dijo, “el crédito tributario no apunta fundamentalmente a eso. Medidas que podrían mover la aguja en esta materia es mayor flexibilidad laboral y modificar las indemnizaciones por año de servicio”.

A su juicio, es “válida la idea del gobierno de tratar de corregir la distorsión que introducen costos como las leyes sociales a través de una rebaja adicional de impuestos. Esta rebaja (el crédito tributario) está más focalizada en empresas de menor tamaño que son las que contratan mayoritariamente a trabajadores de baja calificación (aquellos en el rango salarial del beneficio)”.

Franquicia Sence

Frente a la eliminación de la Franquicia Sence, que fue rechazada por la comisión, Picallo dijo que requiere “cirugía mayor” para que los beneficios, que suponen un descuento en el pago del impuesto a la renta, no solo lleguen a una parte de los trabajadores.

La opinión fue compartida por Welch, quien precisó que el modelo actual tiene como condicionante “esperar muchos meses ese crédito tributario”, lo que según él, aporta directamente a “la falta del flujo de caja”, ya que resulta difícil que “una PYME va a estar invirtiendo en un mes definido en el primer trimestre para recibir un beneficio 12 meses después”.