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Laboral & Personas

Positiva acogida a ajustes a crédito tributario pro empleo, aunque persisten dudas sobre su alcance en las PYME

Tras una intensa jornada en la comisión de Hacienda, el proyecto avanzó con tasas diferenciadas para mujeres y jóvenes.

Por: J. Vásquez y C. León

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

empleo empleo femenino PYME pymes
<p>Héctor Sandoval, presidente de Conapyme. Soledad Hormazábal, directora de Evidencia de Pivotes. Jorge Welch, presidente de la ASECH. Fotos: José Montenegro y Archivo</p>

Héctor Sandoval, presidente de Conapyme. Soledad Hormazábal, directora de Evidencia de Pivotes. Jorge Welch, presidente de la ASECH. Fotos: José Montenegro y Archivo

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