AGF de Bci regresa al negocio de pequeñas y medianas acciones con nuevo fondo de inversión

La gestora ve oportunidades en la retirada de las AFP del segmento y las ineficiencias en la clase de activos.

Tras la fuga de capital de las AFP de vehículos del segmento, a fines de 2022 y comienzos de 2023, la administradora general de fondos (AGF) Bci Asset Management redobló su apuesta por las acciones de baja y mediana capitalización bursátil, también conocidas como small y mid cap en inglés.

Durante la segunda mitad de abril, la gestora del banco de los Yarur inscribió en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su nueva estrategia en el sector, denominada “Bci Mid & Small Chile”.

Según su reglamento interno, el fondo buscará invertir en empresas más pequeñas de la bolsa, “excluyendo aquellas que al momento de la inversión estén incluidas en índice S&P/CLX IGPA LargeCap”. Este último selectivo es caracterizado por tener a las acciones de mayor capitalización bursátil de la plaza chilena.

Consultada por DF, Bci Asset Management explicó que la decisión obedece a la existencia de una ventana de entrada a la categoría, en medio de la retirada de los fondos de pensiones del segmento.

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“Vemos una oportunidad para aprovechar las ineficiencias que han surgido en el segmento mid y small cap local”, sostuvo el portafolio manager de renta variable de la firma, Felipe Larraechea.

“Durante los últimos años, los fondos de pensiones han ido internalizando la gestión del universo small cap, reduciendo la oferta de administradoras dedicadas al segmento”, añadió.

Lo anterior, a juicio del gestor de cartera, en una clase de activos “más concentrada, pero cuya gestión es compleja por el nivel de conocimiento, análisis profundo y cercanía con las compañías que requiere”.

De esta manera, indicó que, “al reducirse el número de fondos especializados cubriendo el segmento, se generan oportunidades, especialmente ante un potencial ciclo más favorable en Chile ya que el perfil del universo está más asociado a las dinámicas locales y que en varios casos vemos valorizaciones todavía deprimidas”.

Inversionistas

Y al igual que icónicos fondos del segmento, como “Pionero” de Moneda Patria, Bci Mid & Small Cap saldrá a buscar a un nuevo público alejado de las AFP, inversionistas que en el pasado dominaron las apuestas en acciones de pequeña y mediana capitalización.

“El fondo tiene como objetivo dar acceso a otro tipo de inversionistas al universo mid ysmall cap, permitiendo a clientes de banca privada, family offices o inversionistas calificados invertir en la categoría en condiciones que satisfagan sus necesidades”, reveló Larraechea.

Pese a ello, no se cierran a acercarse a las AFP con su roadshow, porque los fondos de pensiones locales “han sido actores relevantes en la clase de activos y, si vemos que podemos aportar valor para aportantes institucionales de todo tipo estaremos disponibles”.

“Aun así, cabe señalar que dada la estructura de liquidez con la que diseñó el fondo, el foco inicial está en banca privada y compañías de seguros”, aclaró.

La cartera del vehículo, en tanto, será gestionada por un equipo de siete integrantes dedicados a las acciones chilenas.

“Nuestra propuesta es invertir en compañías donde el precio no refleje adecuadamente su valor fundamental, con foco en este universo que por su composición sectorial ofrece un rol diversificador frente a portafolios orientados al mundo large cap”, concluyó Larraechea.