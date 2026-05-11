Cencosud impulsa nuevo proyecto en La Dehesa: considera centro comercial y edificios de viviendas

La compañía logró la aprobación de un anteproyecto de edificación en los terrenos que adquirió en 2010 al Colegio Craighouse en Av. José Alcalde Délano.

El grupo Cencosud, controlado por la familia Paulmann, activó un proyecto que tiene más de 15 años, en un terreno en Av. José Alcalde Délano a la altura del 12.020 que adquirió al Colegio Craighouse en 2010.

La compañía logró -en abril de este año- la aprobación de un anteproyecto de edificación en el paño de 7,7 hectáreas, el cual considera un conjunto armónico de dos inmuebles de equipamiento (con 62 locales comerciales, gimnasio y centro médico) y otros cuatro edificios de vivienda (con 42 departamentos). Como propietario del proyecto figura Cencosud Inmobiliaria.

La aprobación del anteproyecto por parte de la Dirección de Obras de Lo Barnechea, con vigencia de un año, solo visan las condiciones urbanísticas aplicables al predio, y no autoriza ningún trabajo en espacio público ni privado. Para esto, la empresa deberá solicitar un permiso de edificación.

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La iniciativa visada considera 136.364 metros cuadrados construidos, con dos edificios de equipamiento de hasta seis pisos y de tres niveles para viviendas.

“Tener presente que este proyecto deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, dice el documento de la DOM.

El terreno fue traspasado a Cencosud en 2010, tras adquirirlo al Craighouse en unos US$ 20 millones. La compañía opera a pocas cuadras el centro comercial Portal La Dehesa.

La compañía ingresó el anteproyecto antes de la Actualización del Plan Regulador Comunal (PRC) de Lo Barnechea, el que entró en vigencia el 30 de octubre de 2025 y, según el municipio, concentra el desarrollo en aquellas zonas que cuentan con mejores atributos urbanos, y disminuye y modera la densidad y altura en los faldeos de cerros y cajones precordilleranos.

Según conocedores, la nueva normativa haría inviable la obra presentada por Cencosud para este terreno. Por el contrario, el nuevo PRC habría mejorado las condiciones de constructibilidad en el terreno donde se emplaza el Portal La Dehesa, permitiendo el desarrollo de oficinas y hasta ocho pisos.

Las viviendas

El proyecto de Cencosud en Av. José Alcalde Délano sería el tercero que considera el desarrollo de viviendas.

El grupo -dueño de los supermercados Jumbo, entre varios otros negocios repartidos por Sudamérica y Estados Unidos- busca debutar en el negocio del arriendo de departamentos, con un proyecto que considera la construcción de un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center, en la comuna de La Florida, en el sector suroriente de Santiago, específicamente en Av. Departamental 555, rol N° 2-26. La inversión de este obra se estima en US$ 20 millones.

Cuando Diario Financiero reveló este proyecto, la empresa señaló: “Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial, consolidando su visión de centros comerciales como espacios de usos mixtos que integran servicios, vivienda, gastronomía y áreas verdes y esparcimiento”.

La empresa destacó, además, que este proyecto marca “un nuevo paso en su estrategia de reconversión de espacios comerciales con el lanzamiento de su primer proyecto multifamily, el cual será parte integral de la transformación de Cenco Florida”.

En Argentina, Cencosud tiene en carpeta el desarrollo de un proyecto por US$ 600 millones en la zona de San Isidro, Buenos Aires, que considera un centro comercial, además de tres edificios y seis condominios habitacionales. Hasta ahora, la empresa no ha definido oficialmente si las viviendas serán desarrolladas por Cencosud o un tercero que ya participa en el negocio.