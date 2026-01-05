Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental

Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.

El proyecto de Cenco Malls -división inmobiliaria de Cencosud- que considera la construcción de un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center, en la comuna de La Florida, no está obligado a someterse al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Así lo resolvió Arturo Farías, director Regional del SEA de la Región Metropolitana, el pasado 30 de diciembre, luego que la compañía ligada a la familia Paulmann presentara una consulta de pertinencia, trámite de carácter voluntario para que la autoridad sectorial determinara si el proyecto debía o no ser ingresado a evaluación ambiental.

El director regional del servicio dijo que su pronunciamiento en ningún caso exime a la compañía del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto, ni de la solicitud y obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para su ejecución.

“Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento no obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad de requerir el ingreso del proyecto al SEIA en su caso, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica si así correspondiera”, añadió.

Junto a esto, sostuvo que, en contra de la resolución, podrán deducirse los recursos de reposición y jerárquico, dentro del plazo de cinco días contados desde la notificación del acto administrativo. Lo anterior, añadió, es sin perjuicio de los recursos, acciones o derechos que se pueden hacer valer ante las autoridades correspondientes, y de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan.

Los detalles

El proyecto de Cencosud en La Florida, en Av. Departamental 555, rol N° 2-26, se desarrollará en un terreno de 7.485 m2, con una superficie total construida de 22.640 m2. Con una inversión de US$ 20 millones, se incluirá vialidad interna, obras de urbanización, áreas verdes y piscinas, explicó la propia empresa en su consulta de pertinencia.

En su resolución a la consulta de pertinencia presentada por la empresa, la autoridad ambiental destacó que –en base a la información de la inmobiliaria- la obra que proyecta en la comuna de La Florida se emplaza en un terreno de 7.485, menores a las siete hectáreas que señala el reglamento del SEIA para exigir que se someta a evaluación, y considera la construcción de 297 departamentos, menor a los 300 que se toman como piso para que un proyecto deba ser analizado ambientalmente.

Además, dijo que el proyecto no contempla obras ni actividades que impliquen relleno, drenaje, secado, extracción de caudales o áridos, alteración de vegetación, ni intervención directa o indirecta sobre los humedales identificados, por lo que la autoridad concluyó que no existe riesgo de alteración física o química, ni de contaminación o afectación, ya sea directa o indirecta, a los humedales.

Como titular de la obra -denominada Torre Multifamily Cenco Florida- figura Cencosud Shopping (Cenco Malls), la filial inmobiliaria del conglomerado que tiene negocios en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Colombia y EEUU.

Este sería el debut de la empresa en el negocio de las viviendas. Ya antes había evaluado construir edificios habitacionales en su proyecto de nuevo centro comercial en Vitacura, a un costado del colegio Saint George, pero fue desechado.

En Argentina, Cencosud tiene en carpeta el desarrollo de un proyecto por US$ 600 millones en la zona de San Isidro, Buenos Aires, que considera un centro comercial, además de tres edificios y seis condominios habitacionales. Hasta ahora, la empresa no ha definido oficialmente si las viviendas serán desarrolladas por Cencosud o un tercero que ya participa en el negocio.