Cambio en la Super de Pensiones: Gobierno reemplaza a Osvaldo Macías por Joaquín Cortez

El nuevo jefe del regulador fue director de inversiones de AFP ProVida y presidente de la CMF.

En las últimas horas comenzó a sonar fuerte la idea de un cambio de mando en la Superintendencia de Pensiones, liderada por Osvaldo Macías.

De acuerdo con fuentes vinculadas a La Moneda, el Ejecutivo le habría pedido la renuncia al histórico regulador y nombraría en el cargo a Joaquín Cortez, histórico exejecutivo de AFP Provida y expresidente de la Comisión para el Mercado Financiero en Piñera II.

El nuevo jefe en Pensiones

Joaquín Cortez tiene una dilatada trayectoria en el mercado financiero. Tras salir de la CMF, en marzo de 2022, se integró a diversos directorios vinculados a empresas de la Cámara Chilena de la Construcción.

Anteriormente, fue gerente de inversiones AFP Provida (1996–2011), senior financial officer de Bankers Trust Chile y gerente general de la Corredora de Bolsa Bankers Trust (1992- 1994), gerente general y fundador de Santander Investment (1991- 1994), director de Operaciones del Banco Central de Chile (1986-1989), y gerente de Desarrollo y de Finanzas del Banco de A Edwards (1981-1986).

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