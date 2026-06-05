Diego Chomalí deja la plana ejecutiva de Singular

El pasado 30 de abril fue el último día de Diego Chomalí como ejecutivo en Singular AGF.

El exSecurity, que junto a Pablo Jaque, Luis Fernando Pérez, Magdalena Bernat y Rafael Mendoza levantó la gestora en 2018, selló su salida de la gestión cotidiana de la compañía.

De todas formas, Chomalí seguirá vinculado a Singular como accionista —mantiene el 20% de participación a través de su sociedad Nueva Costanera— y como director de la administradora.

La renuncia es de un personaje considerable al interior de la gestora. Chomalí estuvo a cargo de la mesa de ETF de la firma entre 2020 y octubre del año pasado, cuando pasó a liderar otro proyecto interno que finalmente no prosperó.

Singular se ha consolidado como el principal actor del mercado local de ETF, con más de US$ 1.000 millones administrados en estos instrumentos y un liderazgo que supera el 60% del segmento.

La salida respondería a una decisión de carácter personal, con foco en el desarrollo de proyectos de forma independiente.

