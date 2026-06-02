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Venta de rentas vitalicias sigue imparable en 2026: en cuatro meses ya se otorgó casi la mitad de todo el año pasado

La expansión del producto previsional se explica por cambios regulatorios, como por ejemplo la reducción del umbral mínimo de pensión exigido para su contratación.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones Rentas vitalicias Daniel Vizcarra
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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