Venta de rentas vitalicias sigue imparable en 2026: en cuatro meses ya se otorgó casi la mitad de todo el año pasado

La expansión del producto previsional se explica por cambios regulatorios, como por ejemplo la reducción del umbral mínimo de pensión exigido para su contratación.

El negocio de rentas vitalicias continúa en plena expansión, luego de un 2025 histórico.

Entre enero y abril de este año, la industria aseguradora de vida logró comercializar 25.448 unidades de esta póliza previsional, lo que significó un 42% de crecimiento respecto del mismo período del año pasado, cuando la cifra fue 17.854.

El dato no solo reflejó una fuerte alza anual, sino que también dio cuenta que en los primeros cuatro meses de 2026 se otorgaron casi la mitad de todas las rentas vitalicias comercializadas en 2025, ejercicio en que se vendieron un total de 59.106 seguros, por lo que se prevé que en 2026 se romperá el récord del año pasado.

“El mercado de rentas vitalicias en Chile ha mostrado un inicio de año excepcionalmente dinámico, profundizando la expansión que comenzó a consolidarse durante 2025. El mayor impacto ha sido en el número de pólizas de vejez e invalidez parcial, con un crecimiento de 52% y 42% respectivamente en el período, impulsado por dos cambios regulatorios que ampliaron el universo de potenciales pensionados: la reducción del umbral mínimo de pensión exigido para acceder a esta modalidad y el alza en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que permite a un mayor número de personas complementar sus ingresos previsionales”, explicó a DF el socio de Actuarial Consulting, José Ampuero.

Entre enero y abril de este año la industria aseguradora de vida logró comercializar 25.448 unidades de esta póliza previsional.

El experto agregó que la mayor venta de rentas vitalicias significa una oportunidad de crecimiento relevante en activos administrados.

“Sin embargo, este crecimiento no se traduce de forma inmediata en mayores utilidades, ya que las aseguradoras deben constituir reservas técnicas de largo plazo.El resultado final dependerá, en última instancia, la calidad del pricing, tasa de venta utilizada, la correcta estimación de longevidad y la capacidad para invertir los recursos captados en activos que maximicen el retorno ajustado por riesgo”, señaló Ampuero.

El vuelo de Penta Vida

La compañía de seguros que ha liderado la expansión del negocio de rentas vitalicias es Penta Vida.

En los primeros cuatro meses del año, la firma encabezó las ventas, con 5.841 comercializaciones, consolidando la posición que obtuvo el año pasado, cuando totalizó 13.019.

En su memoria anual correspondiente al año pasado, la firma señaló que “en rentas vitalicias, el mercado alcanzó una recaudación de UF 135,16 millones en 2025. En ese período, Penta Vida registró una recaudación de UF 24,71 millones, obteniendo el segundo lugar en participación de mercado con un 18,28% y destacando en el primer lugar en cantidad de pensionados que eligen a la compañía”.

Para 2026, la empresa proyectó que el desafío “en rentas vitalicias es mantener un rol referente en el mercado, con la mejor oferta posible para los clientes, impulsando a la industria en el mismo sentido y preservando, a la vez, los altos estándares de servicio que caracterizan la gestión”.