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Trujillo sigue con los cambios en el SII: remueve a otro subdirector y ya son seis las vacantes en cargos estratégicos

En julio, el ingeniero le pidió la renuncia al subdirector de Administración, una de las áreas más relevantes del organigrama. En tanto, el concurso para llenar el cupo en Estudios entró en su recta final.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 11:20 hrs.

Sebastian Valdenegro SII Hacienda impuestos reforma tributaria
<p>Trujillo sigue con los cambios en el SII: remueve a otro subdirector y ya son seis las vacantes en cargos estratégicos</p>

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