Trujillo sigue con los cambios en el SII: remueve a otro subdirector y ya son seis las vacantes en cargos estratégicos

En julio, el ingeniero le pidió la renuncia al subdirector de Administración, una de las áreas más relevantes del organigrama. En tanto, el concurso para llenar el cupo en Estudios entró en su recta final.

Continúan los cambios en el Servicio de Impuestos Internos (SII), a cuatro meses de la llegada del ingeniero civil industrial Jorge Trujillo como nuevo director de la entidad.

A días de arribar al cargo, el 25 de marzo, la autoridad generó un verdadero remezón interno, al pedirle la renuncia a tres subdirectores del organismo: salieron de sus cargos el subdirector de Contraloría Interna, Álvaro del Barrio; el subdirector del área Jurídica, Marcelo Freyhoffer; y el subdirector de Asistencia al Contribuyente, Patricio Muñoz.

Estos cargos se sumaban a las vacantes que ya existían en la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios y en la Dirección de Grandes Contribuyentes. Estas posiciones deben ser llenadas a través de concurso público vía Alta Dirección Pública (ADP), luego del cambio legal establecido en la Ley de Cumplimiento Tributario.

Pero no ha sido la única modificación de piezas que ha aplicado Trujillo.

El pasado 15 de julio le pidió la renuncia a otro subdirector: el jefe del área de Administración del SII, Cristián Palma.

El ingeniero agrónomo de la Universidad Católica, con maestría en Economía de la Universidad de Georgetown, encabezaba el área de Administración desde julio del 2022. Cuenta con una dilatada trayectoria en el sector público, donde fue director nacional de Aduanas, jefe de la División de Finanzas Públicas de la Tesorería General de la República, gerente general de Correos de Chile y director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), por citar algunas posiciones.

El rol de Palma es clave en el servicio, al ser el responsable de las áreas administrativas y financieras del servicio, gestionando un presupuesto superior a los US$ 250 millones. Según el SII, el área tiene como funciones el elaborar el presupuesto; supervisar su ejecución y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias; velar por el cumplimiento de los procesos financiero contables; asegurar la provisión de los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la institución; velar porque todas las unidades de la institución cuenten con una infraestructura adecuada con el objeto de brindar un ambiente físico de calidad para los funcionarios y prestar un buen servicio a la comunidad; y dictar los procedimientos que permitan la correcta custodia, uso y conservación de los bienes del servicio y los recursos asignados.

Según fuentes cercanas, había una evaluación negativa del área de parte del director Trujillo.

De esta forma, ascienden a seis los cargos de subdirecciones pendientes de designación vía ADP en Impuestos Internos: los tres removidos en marzo, Grandes Contribuyentes, Estudios y ahora Administración.

Avanza el concurso en Estudios

Mientras siguen los ajustes en el organigrama del SII, en ADP continúa avanzando el único concurso ya iniciado: la jefatura de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios.

El 15 de julio, el Servicio Civil envió a Trujillo la nómina de candidatos que cumplan con los requisitos para el cargo, luego de un concurso que se inició el 26 de abril pasado y al que postularon 179 personas. 19 candidatos avanzaron a la segunda etapa de reclutamiento. El 25 de junio se acotó la nómina a seis postulantes.

El titular de Estudios tiene a su cargo proponer acciones en el ámbito de la gestión de estudios económicos y tributarios que permitan desplegar la estrategia institucional y generar un análisis tributario integral y especializado que retroalimente a la misión y objetivos institucionales. La renta líquida asciende a $ 8.544.000 mensuales.