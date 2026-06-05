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Pensiones

TC declara inadmisible requerimiento de las AFP en contra de la Superintendencia de Pensiones

Las gestoras iniciaron una disputa legal por los mayores requisitos para la conformación de sus directorios.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones AFP Tribunal Constitucional
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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