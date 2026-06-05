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La séptima generación Cousiño que toma vuelo en los negocios

Son una de las familias empresarias más longevas de Chile, descendientes de Luis Cousiño e Isidora Goyenechea. Históricos dueños de la Viña Cousiño Macul, es en el rubro inmobiliario donde también están sus fichas. Venderán el Mall Paseo Quilín, mientras buscan desarrollar otras 80 hectáreas en Peñalolén en las próximas tres décadas con el proyecto Parque Cousiño. Al mando ejecutivo de este último negocio está Diego Cousiño Mery, quien es uno de los 10 integrantes de la séptima generación que ya se ha ido sumando a los negocios. Hay mucha diversidad de intereses entre sus integrantes, como un profesional a cargo de un club deportivo, y hasta un emprendedor tras el popular juego de mesa, Morsa Games.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González Negocios empresas
<p>La séptima generación Cousiño que toma vuelo en los negocios</p>

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