La séptima generación Cousiño que toma vuelo en los negocios

Varias efemérides ocurren este 2026 para la familia Cousiño. En 1996, hace justo 30 años, decidieron comprar 300 hectáreas en Paine para seguir desarrollando la Viña Cousiño Macul. Este hito dio pie a una progresiva transformación inmobiliaria de los terrenos de los que eran históricos dueños en Peñalolén, previendo la plusvalía que habría en esta comuna, conforme crecía el Gran Santiago hacia el oriente.



Y en parte de ese proceso de reconversión, de ser una zona semi agrícola a un polo residencial de alto poder adquisitivo en la capital, hubo un hito: la inauguración, el 26 de abril de 2006, del Mall Paseo Quilín, tras una inversión inicial a esa época, de US$ 22 millones. Es el mismo centro comercial que ahora está en vías de pasar a manos de Parque Arauco, luego de que las partes llegaran a un acuerdo de compraventa, en una transacción por el equivalente a unos US$ 121 millones, en un deal en el que también venderán sociedades ligadas a un socio minoritario, Sergio Mujica, y al gerente general del mall, Rodrigo Celis Danzinger.



La operación, dicen entendidos, se desencadenó ante el interés y acercamiento que impulsó Parque Arauco, en medio de la agresiva estrategia de expansión que está siguiendo esta firma ligada al grupo Said y su deseo de arribar a un sector geográfico donde no tiene presencia, como sí lo tienen en el radio cercano sus archirrivales MallPlaza y Cencosud, con sus complejos Plaza Vespucio y Florida Center, respectivamente, en el suroriente de la capital. Y qué mejor que hacerlo con una operación ya consolidada, en marcha, que genera flujos estables de rentas por unos US$ 20 millones al año. Por el lado de los Cousiño, el deal -en el que trabajan con Andrés Chechilnitzky, un asesor de inversiones y consejero de la familia-, les hizo sentido pues les permitirá concentrarse en seguir desarrollando su megaproyecto inmobiliario Parque Cousiño.



De muy bajo perfil y sin compañías que reporten de manera pública sus balances, el llamado Grupo Cousiño es liderado por los tres hermanos Carlos, Emilio y Arturo Cousiño Valdés, la sexta generación empresarial de esta familia, una de las más longevas de la historia chilena que sigue activa en los negocios (ver recuadro). Quienes los conocen, cuentan que son empresarios bastante atípicos. No tienen integrantes externos en los directorios en las dos principales áreas en negocios en las que se desenvuelven, la vitivinícola y la inmobiliaria, con la sociedad Crillón.



En cambio, estos hermanos funcionan como pares y resuelven todo por unanimidad. “Actúan directamente. Se juntan, conversan y deciden en acuerdo”, dice un testigo que los conoce, quien explica que, si hubiera que identificar a un líder, sólo por ser el mayor de esta generación, sería Carlos Cousiño Valdés, un empresario cuya formación profesional responde a un muy marcado sello intelectual, y cuya vida ha estado muy vinculada a las letras, aparte de los negocios. Es sociólogo de la PUC y doctor en filosofía de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, Alemania. Fue profesor de la UC y a lo largo de su trayectoria ha publicado varios trabajos en su disciplina, como Razón y ofrenda o Populismo y radicalismo durante el gobierno de la UP.



Ahora bien, estando esta sexta generación activa en los negocios, de todos modos, ya hay una séptima generación Cousiño de 10 integrantes, de los cuales la mitad ha ido tomando roles a nivel ejecutivo en los negocios del grupo.

Dupla de primos



Ingeniero civil industrial de la PUC con especialización en tecnologías de la información y con un MBA de New York University (NYU), Diego Cousiño Mery es uno de los cuatro hijos de Carlos Cousiño, y es el gerente general de Crillón, una sociedad “hermana” a la de Mall Paseo Quilín, y que es la entidad desarrolladora inmobiliaria del grupo. Sucedió en el cargo a Carlos Basch, un alto ejecutivo externo que dejó sus funciones tras un proceso de transición gradual que fue cuidadosamente planeado y que duró unos cuatro años, luego de que Diego mostrara aptitudes, competencia y talento para el cargo.



Su llegada al puesto estuvo precedida por una carrera en que fue intercambiando experiencia laboral externa e interna en el grupo. Tras partir su vida laboral con un emprendimiento de nombre Marketic -en la industria del desarrollo de tecnologías para negocios mó́viles y minerí́a de datos- y luego trabajar como ingeniero de proyectos en la firma Netel Volp, ingresó como analista de finanzas en la Viña Cousiño Macul. Luego, emigró al grupo GTD y tras ello, regresó a los negocios familiares, esta vez a Crillón, en cargos como subgerente de desarrollo de proyectos, de ventas, gerente inmobiliario, hasta llegar a la gerencia general, posición desde la que celebró el acuerdo tras el mall Quilín.



“Cuando un actor como Parque Arauco decide invertir en un sector, es la mejor señal de su potencial. En Crillón recibimos con entusiasmo el acuerdo para la potencial llegada de un actor de primer nivel, que vendrá a fortalecer el ecosistema urbano de Parque Cousiño. Felicitaciones a Eduardo Pérez Marchant (el CEO de Parque Arauco) y a todo su equipo. El barrio siempre gana con inversiones de largo plazo. Les deseamos el mayor de los éxitos: será muy bueno para todos”, posteó hace una semana Diego Cousiño en una red social.



En su trabajo cotidiano, Diego Cousiño actúa muy en dupla con su primo Arturo Cousiño Parada -hijo de Arturo Cousiño Valdés-, quien es el gerente comercial de Crillón desde octubre pasado. Ambos suelen acompañarse en las varias reuniones por ley del lobby que han sostenido con diversas autoridades, a propósito del desarrollo inmobiliario. Ingeniero comercial de la PUC y con máster en Gestión de Innovación de la Universidad Erasmus, de Rotterdam, Arturo Cousiño Parada también desarrolló su propio emprendimiento, que sigue vigente. Se trata de la firma Morsa Games, dedicada al desarrollo de los juegos de mesa, en sociedad con Manuel de Urruticoechea. En este emprendimiento crearon Chute, un popular juego relacionado con el fútbol, y también Mochileros. Antes de llegar a Crillón, Cousiño Parada trabajó en dos períodos distintos en Mall Paseo Quilín y también en EY, Novartis y aún antes en la Viña Cousiño Macul.



Ambos primos tienen en sus manos ejecutivas el desarrollo inmobiliario que la familia impulsa en un paño total de 270 hectáreas que están en el cuadrante entre Av. Américo Vespucio, Los Presidentes, Consistorial y Avenida Quilín, en Peñalolén. De ese total, el grupo ya ha desarrollado unas 190 hectáreas en 26 años, con Parque Cousiño, pero aún les quedan 80 hectáreas más por desarrollar, en un horizonte de unos 30 años con dicho proyecto, que ha comprendido el desarrollo de barrios, condominios, casas, townhouses, edificios de baja altura, y hasta un proyecto de integración social colindante con la población Lo Hermida, con Elemental, entre otros. Esto, aparte de otras 80 hectáreas donde están las centenarias instalaciones de la Viña Cousiño Macul, que -afirman cercanos a los Cousiño- no dejará de producir en Peñalolén, pues en ese “terroir único” es de donde provienen sus vinos de alta gama.

“La prima mayor”



Además de Diego Cousiño Mery, otra de las hijas de Carlos Cousiño Valdés que lleva ya tiempo activa en los negocios familiares es Verónica Cousiño Mery, ingeniera comercial de la PUC, quien trabaja hace 18 años en la Viña Cousiño Macul, a la que entró como asistente comercial, hasta transformarse en la gerenta comercial de la viña en 2017. Se trata de una profesional que en muy pocas ocasiones ha hecho excepción al bajo perfil que cultiva la familia. Una de esas excepciones ocurrió cuando hace unos años participó de un panel del Woman Economic Forum.



“Nosotros fuimos fundados por una mujer. En 1856 don Matías Cousiño compró mil hectáreas a las afueras de Santiago. Pero no fue sino Isidora y su hijo Luis quienes tomaron las riendas de transformar esta hacienda en viña. Y no una viña cualquiera, sino una viña que pudiese producir viños de la máxima expresión. Isidora quedó viuda muy, muy joven. Tenía 37 años y tuvo que hacerse cargo no sólo de sus hijos, sino que de los negocios, de la empresa, llegando a ser según muchos la mujer más rica del mundo. Partió todo con una mujer, cuando las mujeres bordaban y tocaban piano. Entonces, la experiencia familiar, la concepción con respecto a la mujer es distinta”, contó la ejecutiva.



Y continuó: “Yo soy la primera mujer después de Isidora en trabajar en la familia, pero por un tema más bien genético que otra cosa, pues no hubo hombres en mi familia”, añadió. Esto porque de las hijas de Isidora, una fue religiosa, otra tuvo problemas de salud y Loreto -casada con Ricardo Lyon- se dedicó a la filantropía. “Por el lado de mi familia, mi bisabuelo tuvo dos hermanas mujeres, que tomaron la decisión de vender sus tierras en Chile e irse a vivir a Europa. Y mi bisabuelo tuvo un hombre. Mi abuelo, tres hombres. Y mi papá me tuvo a mí como primera. Soy la prima mayor y resulta que soy mujer, y eso no era un impedimento para entrar a trabajar”, dijo en esa instancia.



Además de Diego y Verónica, a esta rama descendiente de Carlos Cousiño Valdés también pertenecen los hermanos Carlos e Isidora Cousiño Mery. El primero, ingeniero agrónomo PUC, especialista en fruticultura, y con un MBA en la Universidad de California, de San Diego, trabaja en la viña como gerente agrícola. En tanto Isidora Cousiño Mery siguió el camino de las letras en su formación, como licenciada en literatura PUC, para después dar un giro y especializarse como cosmetóloga con estudios en Nueva York de rejuvenecimiento facial. Trabaja como independiente y en una clínica, por lo que no desempeña labores en las empresas del grupo.

Fotografía, diseño, deporte y políticas públicas



De la rama de Emilio Cousiño Valdés -abogado de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad del Canal de Maipo (SCM)- hay tres mujeres. Una es María José Cousiño Vial, historiadora PUC, formada en Stanford Ignite. Tras trabajar en BUK, cercanos al Grupo Cousiño indican que por esta rama es la profesional más involucrada en los negocios, aunque no tenga un cargo formal. Su hermana, Elisa Cousiño Vial, estudió fotografía y trabaja hace 11 años en la Viña Cousiño Macul, estando en la actualidad a cargo del marketing y merchandising de la sala de ventas, que recibe unas 50 mil visitas al año. Y Sofía Cousiño Vial es diseñadora y publicista PUC, y se dedica a su propio emprendimiento, de nombre Farfalla Collection, que se especializa en productos de arte y diseño funcionales.



A su turno, de la rama de Arturo Cousiño Valdés -un ingeniero dedicado a la crianza de caballos pura sangres de carrera, con éxitos recientes en Argentina e Irlanda-, aparte de su hijo de homónimo nombre ya mencionado, también están Daniel y Paulina Cousiño Parada. El primero es ingeniero comercial de la UNAB y máster en marketing vitivinícola de Neoma Business School, de Francia. Ingresó a la Viña Cousiño Macul como asistente comercial en 2021, y en esa compañía trabajó hasta 2024. Y luego dio un giro hacia el deporte, al estudiar en la University of East London un Master en Sports Management, estando hoy a cargo del Club Deportivo Adriana Cousiño.



Mientras, su hermana Paulina Cousiño Parada, socióloga de la PUC y con un MBA en public and nonprofit management en Questrom School of Businnes -la escuela de negocios de Boston University-, fue desarrollando una ruta laboral muy vinculada a las políticas públicas. En el pasado trabajó en el ministerio del Interior, en el programa Denuncia Seguro, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y tuvo un paso en el área de seguridad de la Municipalidad de Lo Barnechea. Y luego, radicada por ocho años en Estados Unidos, llegó a ser directora ejecutiva de Aire Ventures, una organización sin fines de lucro cuyo foco es el emprendimiento, asentada en Miami. Además, Paulina Cousiño es directora de la Fundación Adriana Cousiño y participa como voluntaria en la Fundación Por Una Carrera.



Isidora Goyenechea y la fortuna de US$ 5 700 millones







La historia de esta familia empresaria se remonta a siglos atrás, incluso ante de la Independencia, con la llegada del inmigrante venido de La Coruña, Galicia, Juan Antonio Cousiño y Orge, llegado a la Capitanía General de Chile, en 1760. Fue su nieto Matías Cousiño Jorquera quien comenzó desarrollando minas de plata en el norte de Chile y luego invirtió en la industria del carbón, al comprar la Hacienda Colcura de Lota, en 1852. Cuatro años después adquirió unas mil hectáreas en la precordillera de Santiago, adquiridas a María Mercedes Gandarillas, lo que sería el origen de la Hacienda Macul, que fue a su vez el puntapié inicial de la Viña Cousiño Macul, en lo que hoy es la comuna de Peñalolén.



Tras la muerte de Matías Cousiño, fue su hijo Luis Cousiño quien se casó con Isidora Goyenechea, haciéndose ambos cargo de la fortuna familiar, renovando las cepas y los viñedos, siguieron con el negocio minero, con extracción de plata en Chañarcillo y el carbón y cobre en Lota, ampliándose también hacia los negocios forestales y dejando huellas físicas de esa prosperidad, con la construcción del Palacio Cousiño y del Parque Cousiño, donado este último a la ciudad de Santiago, en 1873, lo que hoy se conoce como Parque O’Higgins.



Pero Luis murió joven y fue su viuda Isidora Goyenecha la que tuvo que hacerse cargo de administrar la fortuna familiar, que en esos años debió llegar a unos US$ 200 millones, el equivalente a unos US$ 5 700 millones de la actualidad, según consiga el libro Familias empresarias y desarrollo económico en la Historia de Chile, de Jon Martínez y Francisco Javier González.



De los hijos de Isidora Goyenechea, fue Luis Arturo Cousiño Goyenechea quien continuó con los negocios y uno de sus hijos, Arturo Cousiño Lyon, fue el primero en diversificar los negocios al área inmobiliaria, con el desarrollo -por ejemplo- del barrio Pedro de Valdivia Norte y la adquisición de propiedades estratégicas en diferentes puntos de Santiago, como la edificación donde estaba el Hotel Crillón. De ahí el nombre del actual brazo inmobiliario, que partió como un negocio de rentas para luego ser desarrollador de proyectos. Y fue Arturo Cousiño Lyon quien vendió la participación de la familia en el negocio carbonero y quien cedió el Palacio Cousiño a la Municipalidad de Santiago.



El sucesor de Arturo Cousiño fue Carlos Cousiño Subercaseaux, un ingeniero hidráulico de la Universidad de Chile, quien falleció en 1998 y cuya descendencia son los actuales hermanos Carlos, Emilio y Arturo Cousiño Váldes.