Empresa forestal Arauco desvincularía a cerca de 100 trabajadores de diferentes áreas de la compañía
De acuerdo con información preliminar recabada por Radio Bío Bío, el primer medio en revelar el caso, las desvinculaciones responderían, en parte, a la caída en el precio de la celulosa, además del impacto de los masivos incendios de enero.
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Cuando la industria y el sector laboral del Biobío todavía se encuentra celebrando el acuerdo entre Grupo CAP y Aceros AZA para combinar sus negocios siderúrgicos, lo que traerá nuevo impulso a una región que había sido duramente golpeada por el cierre en 2024 de la operación de Huachipato, un nuevo balde de agua fría cayó este viernes sobre los trabajadores.
Ello, luego de que fuentes locales informaran que la empresa forestal Arauco, una compañía clave para la economía de la región, inició un proceso de desvinculaciones que afectará a cerca de 100 colaboradores. Según versiones del sector, la medida obedecería a ajustes internos en las diversas áreas de la firma.
El medio regional Sabes agregó que en la decisión habría influido la menor disponibilidad de madera en el Biobío a raíz de los masivos incendios forestales que se produjeron a comienzos de año. A ello se sumaría además, señaló la misma publicación, el aumento de los costos de transportes asociados al alza en el precio de los combustibles.
De acuerdo con información preliminar recabada por Radio Bío Bío, el primer medio en revelar el caso, las desvinculaciones responderían también a la caída en el precio de la celulosa en los mercados internacionales, y los trabajadores ya estarían siendo notificados de la decisión.
Hasta ahora Arauco no ha emitido una información oficial sobre el tema y tampoco se han referido a la situación los gremios productivos de la zona.
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