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Empresa forestal Arauco desvincularía a cerca de 100 trabajadores de diferentes áreas de la compañía

De acuerdo con información preliminar recabada por Radio Bío Bío, el primer medio en revelar el caso, las desvinculaciones responderían, en parte, a la caída en el precio de la celulosa, además del impacto de los masivos incendios de enero.

Por: Renato García

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 16:25 hrs.

ARAUCO Forestal despidos Renato García
<p>Empresa forestal Arauco desvincularía a cerca de 100 trabajadores de diferentes áreas de la compañía</p>

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