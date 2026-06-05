Cencosud invierte en Argentina en medio de una tormenta perfecta del consumo

La compañía profundiza su estrategia de largo plazo en Argentina con nuevas inversiones, en un contexto marcado por el ajuste económico, la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo

Cencosud anunció un plan de expansión en Argentina que contempla la ampliación y modernización de Unicenter, uno de los shoppings más grandes del país, con una inversión superior a los US$60 millones. El proyecto se da pocos días después del lanzamiento de “Don Salva” en Santiago, mientras refuerza la estrategia de crecimiento regional del grupo.

El anuncio cobra una relevancia particular en Argentina, mercado en el que la firma controlada por la familia Paulmann ha sostenido una presencia histórica desde su desembarco en 1982. A lo largo de más de cuatro décadas, la compañía ha logrado consolidar una posición significativa en distintos segmentos del comercio, replicando una estrategia multiformato similar a la que ha desplegado en Chile (ver recuadro).

Dentro de esa estructura, el segmento de centros comerciales se mantiene como uno de los ejes estratégicos del conglomerado. Por lo mismo, la decisión de ampliar Unicenter responde, según la empresa, a una demanda creciente por superficies comerciales en un entorno donde la disponibilidad de espacios se ha vuelto más acotada.

“Esta ampliación representa una apuesta concreta de largo plazo por la Argentina”, señalaron fuentes de la compañía a La Nación de Argentina.

Esa presión sobre el espacio disponible no es menor, especialmente en un escenario donde grandes marcas internacionales han intensificado su interés por instalarse o expandirse en el país.

En esa línea, Unicenter ha reforzado su posicionamiento al incorporar firmas globales de alto reconocimiento; entre ellas, Boss, Armani, Miniso, Indian, Calvin Klein, Skechers y Victoria’s Secret.

Parte de ese interés responde a los cambios que ha experimentado la economía argentina durante el último año. El economista Federico Vaccarezza, académico de la Universidad Austral de Argentina, sostiene que la flexibilización de las importaciones abrió una ventana que permitió a varias compañías internacionales reconsiderar su ingreso al país.

A ello se suman un tipo de cambio más favorable y señales de mayor estabilidad macroeconómica, factores que han mejorado el clima de inversión. “Lo que tienen en cuenta las empresas son dos cosas: la estabilidad en las reglas del juego del comercio exterior, como la apertura importadora; y la facilidad para hacer pagos internacionales o acceder a las divisas”.

Sin embargo, el atractivo del mercado argentino no se explica solo por variables macroeconómicas. El país mantiene una fuerte penetración de marcas globales en el imaginario de los consumidores, muchas de las cuales se consolidaron durante años a través de compras en el exterior. Ese vínculo cultural sigue vigente y sostiene parte del interés por este tipo de oferta.

“Se busca satisfacer al segmento ABC1. Se trata de un sector dentro de un nicho de altos ingresos que no ha visto contraerse su poder adquisitivo. Ha sido tradicionalmente un consumidor de marcas y productos premium, pero que, al estar controlada la importación, solo lo consumía en los viajes internacionales”, explica Vaccarezza.

En esa línea, el economista interpreta la estrategia de Cencosud como una apuesta por consolidar su posición en un nicho específico del mercado argentino. “No es que Cencosud no esté al tanto de la dinámica de los indicadores económicos. La estrategia del grupo en la Argentina ha consolidado su nicho en un tipo de cliente específico y lo ha hecho muy bien atravesando todos los vaivenes del país. No se trata de ir a contramano de los indicadores macroeconómicos, sino de entender qué cliente se busca y en qué nichos el ingreso se ha expandido. Por eso, la estrategia resulta coherente”, sostiene.

Entorno adverso

Pese a ese posicionamiento, la expansión de marcas y centros comerciales ocurre en un escenario menos dinámico para el consumo. El interés por el mercado argentino persiste, aunque las ventas todavía muestran señales de moderación. En ese marco, varias de estas decisiones responden a horizontes de largo plazo más que a la demanda inmediata.

Vaccarezza advierte que el principal riesgo hoy se concentra en la evolución del consumo. “Esto hace un tiempo era a la inversa, el comportamiento del consumo estimulaba y todo el resto era un desafío. Hoy es fácil entrar, pero el mayor riesgo es la erosión del consumo general”, señala.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, Argentina ha impulsado un ajuste económico de fuerte intensidad que ha permitido corregir parte de los desequilibrios macroeconómicos y desacelerar la inflación, además de estabilizar algunas variables financieras.

Sin embargo, ese proceso de normalización ha tenido costos en la economía real, especialmente en el consumo, donde los hogares han reducido gastos y modificado sus hábitos ante la caída del poder adquisitivo.

Según la consultora trasandina Scentia, el consumo masivo profundizó su caída en marzo de 2026, con un retroceso interanual de 5,1%. El deterioro fue más fuerte en supermercados, donde las ventas bajaron 7%, y en mayoristas, que registraron una caída de 8,8%.

Ese enfriamiento comenzó a aparecer también en los balances de compañías con fuerte exposición al mercado argentino. En el caso de Cencosud, la operación local tuvo un impacto relevante en los resultados del primer trimestre de 2026. Aunque los ingresos crecieron medidos en pesos argentinos, ese avance perdió fuerza al convertir las cifras a pesos chilenos.

La presión se concentró en las divisiones de mejoramiento del hogar y servicios financieros, dos segmentos más sensibles a la menor capacidad de gasto de los hogares.

Para Néstor Requelme, académico de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el fenómeno responde principalmente al deterioro del poder adquisitivo. En su análisis, la restricción del ingreso disponible ha reordenado las decisiones de compra y ha desplazado el gasto discrecional. “Hay mucha gente que prefiere pagar las tarifas de los servicios básicos antes que llenar el carro en el supermercado”, sostiene.

El economista observa que las conductas de consumo dejaron de responder a patrones coyunturales y adoptaron un carácter más estructural. Según explica, durante los períodos de alta inflación era habitual que las familias adelantaran compras y acumularan productos para protegerse de las constantes alzas de precios y de la depreciación de la moneda.

Sin embargo, ese comportamiento, que tenía un componente claramente especulativo, dio paso a una lógica más defensiva. “Hoy predominan las compras fraccionadas, y la elección de segundas marcas”, detalla.

María Paula Stornelli, académica de la Universidad Católica Argentina (UCA), observa un cambio estructural en las prioridades de gasto. A su juicio, la contracción en rubros ligados al hogar refleja que las familias dejaron de reemplazar bienes y comenzaron a extender la vida útil de los productos. “Hoy las personas no compran, arreglan. Cuando no alcanza el dinero, se posterga la compra de productos nuevos. Además, los precios siguen subiendo y eso complica aún más las decisiones”, afirma.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, sostiene que el salario real acumula varios meses de retroceso, lo que impacta directamente en el consumo masivo y, en consecuencia, en supermercados y la producción industrial.

A ese escenario, agrega, se suma una combinación especialmente compleja para el sector manufacturero. “Como agravante, el sector industrial sufre una tormenta perfecta: tiene aumento de tarifas, caída de ventas, apertura importadora -vende menos y compite con lo de afuera- y costos de financiamiento por encima de la inflación”, afirma.

Según Letcher, el impacto ya se refleja en el tejido empresarial. Desde diciembre de 2023, dice, cerca de 25.000 empresas dejaron de operar en Argentina.

Resultados consolidados

Los resultados de Cencosud en Argentina reflejaron durante el primer trimestre de 2026 las particularidades del actual ciclo económico del país. Aunque los ingresos crecieron 28,5% en pesos argentinos, al convertirlos a moneda chilena registraron una caída de 11,8%.

En supermercados, el principal negocio del grupo en el país, las ventas aumentaron 34,2% en pesos locales, pero retrocedieron 7,7% en moneda chilena. En mejoramiento del hogar, los ingresos subieron 8,5% en pesos argentinos, aunque cayeron 25,9% en moneda chilena, mientras que centros comerciales y servicios financieros siguieron una tendencia similar.

Fuentes cercanas al grupo reconocen que el punto más sensible continúa en mejoramiento del hogar, donde la recuperación avanza con mucha más lentitud que en otras categorías. “Hay un contexto de contracción del sector construcción. Hay un crecimiento, pero no es tan alto”, sostienen.