Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

Cencosud invierte en Argentina en medio de una tormenta perfecta del consumo

La compañía profundiza su estrategia de largo plazo en Argentina con nuevas inversiones, en un contexto marcado por el ajuste económico, la caída del consumo y el deterioro del poder adquisitivo

Por: BANYELIZ MUÑOZ

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 14:20 hrs.

<p>Cencosud invierte en Argentina en medio de una tormenta perfecta del consumo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Dólar se dispara más de $ 20 y se acerca a $ 920 tras reporte de empleo en EEUU que superó las expectativas del mercado
2
Empresas

Cristalchile levanta en Padre Hurtado la mayor planta de autoconsumo con tecnología bifacial del país
3
Señal DF

De Ponce a los Luksic: qué holding ganó la carrera bursátil
4
Empresas

Jorge Matetic, presidente de AZA, espera revertir pérdidas de Huachipato: “Nosotros tenemos una tecnología distinta”
5
Empresas

¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
6
Empresas

CAP y AZA confirman asociación para reactivar Huachipato con producción de acero verde: transacción fue valorizada en US$ 484 millones
7
Regiones

Desde el pan hasta los fideos: baja en superficie sembrada de trigo en "el granero de Chile" pondría presión a precios de la harina
8
Empresas

Servicios sin director titular y fuga de asesores a Seguridad: las dificultades que enfrenta el MOP que heredó De Grange
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete