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El cerro minero, el “Acierto” y los cultivos de cerezas: los mundos del nuevo presidente ejecutivo de Codelco

Jorge Gómez viene de una familia de agricultores. En los libros de Baldomero Lillo encontró la primera inspiración minera. Fue corralero e impulsor de la difusión de la actividad y de las buenas prácticas de bienestar animal. En la actualidad está leyendo Cómo funciona el mundo, de Vaclav Smil. Ahora se apresta a tomar otras riendas: las de la golpeada Codelco.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 6 de junio de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>El cerro minero, el “Acierto” y los cultivos de cerezas: los mundos del nuevo presidente ejecutivo de Codelco</p>

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