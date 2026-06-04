Implementación de la reforma previsional: Super de Pensiones pone en consulta normativa sobe recaudación de cotizaciones para el SIS
La normativa actual contempla que son las AFP quienes recaudan las cotizaciones destinadas al financiamiento del SIS, dimensión que se modifica con la norma en consulta, ya que respecto de las remuneraciones y rentas que se enteren a partir de agosto de este año, corresponderá al Instituto de Previsión Social (IPS) efectuar dicha recaudación.
Noticias destacadas
La Superintendencia de Pensiones dio otro paso en la implementación de la reforma previsional. El organismo encabezado por Joaquín Cortez publicó en consulta el perfeccionamiento de la normativa sobe recaudación de cotizaciones destinadas al financiamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) que enteran los empleadores, trabajadores independientes y afiliados voluntarios.
Ello, con el objetivo dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la reforma previsional aprobada el año pasado. Esta dispuso que el SIS pasará a ser una de las prestaciones del seguro social y será financiado con cargo al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), que absorberá al mismo tiempo las cotizaciones destinadas al SIS.
La normativa actual contempla que son las AFP quienes recaudan las cotizaciones destinadas al financiamiento del SIS, dimensión que se modifica con la norma en consulta, ya que respecto de las remuneraciones y rentas que se enteren a partir de agosto de este año, corresponderá al Instituto de Previsión Social (IPS) efectuar dicha recaudación.
"En tal sentido, el proyecto de norma incorpora las instrucciones necesarias para que el IPS recepcione dicha recaudación, aplique los procedimientos necesarios para su procesamiento, traspase la información de tales cotizaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y notifique al Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional (Afapp) para que, el mismo día del traspaso de la información, se transfieran los respectivos recursos a las AFP, conforme a las disposiciones legales contenidas en el artículo octavo transitorio de ley N° 21.735", señaló una minuta elaborada por la Superintendencia de Pensiones sobre la norma en consulta.
El proyecto de norma propone efectuar además modificaciones a la normativa vigente, como la fijación de los aspectos mínimos a considerar por el IPS en el procesamiento de la recaudación por concepto de cotizaciones destinadas al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, para determinar las cotizaciones correctamente pagadas, aquellas pagadas en exceso o indebidamente por los empleadores, trabajadores independientes o afiliados voluntarios.
Del mismo modo, se instruye al IPS habilitar una base de datos con las cotizaciones destinadas al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas indebidamente o en exceso y de comunicar al respectivo pagador de dichas cotizaciones la existencia de un pago indebido o en exceso y los pasos a seguir para obtener su devolución.
Además, se dispone que una vez procesada por la AFP la recaudación por concepto de cotizaciones destinadas al financiamiento del SIS traspasada por el IPS, se deberá acreditar en la cuenta de capitalización individual del afiliado o afiliada. Luego, en los plazos que se definen en la normativa, se debe rebajar de dicha cuenta la prima del SIS para transferirla a las respectivas compañías de seguros de vida.
A lo anterior se suman modificaciones relativas a cobranzas; determinación de la remuneración imponible durante el período de incapacidad laboral; procesamiento de recaudación relacionadas a la nueva estructura de fondos generacionales; y perfeccionamiento de normas contables.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Biotech chilena Sudvet abre oficinas en Noruega y Australia para globalizar sus soluciones botánicas para el salmón
Sudvet desarrolla productos basados en plantas para la acuicultura que reducen el uso de antibióticos. Alista nuevas líneas en animales terrestres, mascotas y humanos.
Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"
Junto con detallar los impactos que sufren por las restricciones, Jorge Grunberg advirtió que han mejorado en los plazos de demora, pero destacó que "ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete