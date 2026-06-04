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Implementación de la reforma previsional: Super de Pensiones pone en consulta normativa sobe recaudación de cotizaciones para el SIS

La normativa actual contempla que son las AFP quienes recaudan las cotizaciones destinadas al financiamiento del SIS, dimensión que se modifica con la norma en consulta, ya que respecto de las remuneraciones y rentas que se enteren a partir de agosto de este año, corresponderá al Instituto de Previsión Social (IPS) efectuar dicha recaudación.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 17:23 hrs.

Pensiones regulador IPS seguros AFP Daniel Vizcarra
<p>Implementación de la reforma previsional: Super de Pensiones pone en consulta normativa sobe recaudación de cotizaciones para el SIS</p>

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