Superintendente Cortez difiere con las AFP sobre el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia
La Comisión de Hacienda del Senado abordó el proyecto de ley que transfiere el SIS desde las administradoras. Las comisiones médicas fueron objeto de diferencias.
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Una de las primeras diferencias con la industria de AFP enfrentó ayer el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, a seis semanas de haber asumido el cargo.
La mirada distinta se materializó este miércoles en la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco de la tramitación del proyecto de ley que traspasa el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) desde las AFP al Seguro Social establecido en la reforma de pensiones, siendo así financiado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).
En la instancia, a la que también asistieron el presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, y el titular de la Asociación de Aseguradores, Alejandro Alzérreca, el regulador difirió con las administradoras sobre la interpretación del traspaso. Ello, porque las AFP abogan para que la totalidad de las operaciones se transfieran.
“La reforma ya resolvió el pleno traspaso de las funciones. Creemos que hay que traspasar la administración del SIS; las comisiones médicas también deberían estar incluidas en este proceso y radicarse en el IPS; y creemos que el traspaso de recursos debe conformarse desde el día uno”, señaló Fernández de Castro en su presentación ante los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado.
Lo que sí encarga el proyecto al FAPP es el proceso de licitación del SIS, que incluye la adjudicación y la contratación; y la responsabilidad final del pago de los beneficios.
El regulador dijo que con datos de 2024, en promedio, un 46% de los pensionados por invalidez y un 58% sobrevivencia no estaban cubiertos por el SIS.
La respuesta del regulador
En su exposición a los senadores, uno de los puntos que abordó el superintendente Cortez y donde dejó ver sus diferencias con las gestoras, fue el motivo de por qué el proyecto no traspasa el proceso de calificación de invalidez al Fondo Social, ya que ese rol lo cumplen las comisiones médicas, las que seguirán bajo la administración de las AFP.
“El proyecto de ley, como está hasta la fecha, establece el traspaso del proceso de calificación de invalidez, ya que estos no pueden ser separados de las funciones de las AFP, las cuales comprenden a un grupo de afiliados mucho mayor que los que están cubiertos por el SIS”, explicó Cortez.
El regulador destacó que, con datos de 2024, en promedio, un 46% de los pensionados por invalidez y un 58% sobrevivencia no estaban cubiertos por el SIS.
“Aproximadamente la mitad de los afiliados corresponden que las AFP se hagan cargo de todos los trámite del SIS”, complementó el supervisor.
Reservas especiales
Otra dimensión tratada por Cortez fue que el proyecto establece que las AFP deberán traspasar al FAPP las reservas especiales, una vez transcurridos los seis años desde el término del último contrato del SIS, es decir, en 2033.
Las administradoras se oponen a ello y apuntan a que esos recursos se transfieran una vez que el SIS pase al Seguro Social.
“Son las AFP las que llamaron a dicha licitación y las que lo adjudicaron y mantienen la responsabilidad hasta que sepamos cuál es el resultado final”, dijo Cortez.
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