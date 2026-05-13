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Superintendente Cortez difiere con las AFP sobre el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

La Comisión de Hacienda del Senado abordó el proyecto de ley que transfiere el SIS desde las administradoras. Las comisiones médicas fueron objeto de diferencias.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

AFP Pensiones seguros
<p>Alzérreca, Fernández de Castro y Cortez en la Comisión de Hacienda.</p>

Alzérreca, Fernández de Castro y Cortez en la Comisión de Hacienda.

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