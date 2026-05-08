Se mueve la grúa en el mercado asegurador: Reale ficha a exgerente comercial de Bci Seguros
La aseguradora de capitales italianos anunció la incorporación de Michel Delgado como nuevo gerente corporativo de desarrollo de negocios.
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Se mueve la grúa en la industria aseguradora. Ello, porque Reale Seguros Chile anunció la incorporación de un exBci Seguros, Michel Delgado, como nuevo gerente corporativo de desarrollo de negocios.
Ingeniero comercial de la Universidad de Santiago de Chile, Salgado cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de integrarse a la compañía, se desempeñó como gerente comercial en Bci Seguros.
Reale Seguros explicó que su llegada responde a una estrategia orientada a consolidar su posicionamiento y ampliar su presencia en distintos segmentos.
“La incorporación de Michel Delgado se enmarca en nuestro objetivo de seguir fortaleciendo el desarrollo comercial de la compañía, impulsando nuevas oportunidades de negocio y profundizando la cercanía con nuestros clientes y aliados”, señaló la aseguradora de capitales italianos, que opera en Chile desde 2017, con foco en seguros generales.
La compañía agregó que, en su nuevo rol, Delgado será responsable de liderar la estrategia de desarrollo de negocios, con foco en la expansión, innovación en productos y consolidación de la propuesta de valor de la compañía en el país.
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