Alejandro Alzérreca es reelegido como presidente de la Asociación de Aseguradores para los próximos cuatro años

Este jueves se realizaron elecciones en el gremio, donde se eligió a un nuevo directorio por el período 2026 - 2030.

Alejandro Alzérreca resultó reelecto como presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), luego de que el gremio llevara a cabo este jueves los primeros comicios de su directorio bajo los nuevos estatutos aprobados en 2025, para el período 2026 - 2030.

El directorio conformado para los próximos cuatro años quedó integrado por Alzérreca como presidente, junto al director de Bci Seguros, Mario Gazitúa como vicepresidente; el CEO de Zurich Chile, Jerónimo Ares; el director de Renta Nacional Seguros Generale, Claudio Correa; el presidente ejecutivo de Seguros Sura, Gustavo Espósito; el gerente general de Confuturo, Mauricio Fasce; el CEO de MetLife Chile, Óscar Herencia; el gerente general de Consorcio Seguros, Renato Sepúlveda; y el gerente general de HDI Seguros, Felipe Feres.

Así, quedó fuera del directorio el presidente de FID Seguros Generales, Fernando Cámbara, ya que fueron 10 los candidatos a la mesa para solo nueve puestos.

A los directores se sumaron Andrés Varas, gerente general de BICE Vida, y Mauricio Robles, director financiero de Mapfre, en su calidad de presidentes de los Consejos de Seguros de Vida y de Seguros Generales, respectivamente.

Asimismo, se eligieron los miembros de ambos consejos para el período 2026-2028. Estos órganos fueron creados en la reforma de estatutos de 2025 para mejorar la representatividad de compañías grandes, medianas y pequeñas, con un rol ejecutivo y técnico por ramo.

Tras su reelección, el presidente de la AACH señaló que “con esta elección damos inicio a una nueva etapa en nuestra centenaria historia gremial”. “Este nuevo ciclo es una oportunidad para seguir avanzando en una Asociación más conectada con los desafíos del país y con una participación activa en la discusión pública”, agregó.

Advirtió que “Chile necesita reconstruir su capacidad de ahorro e inversión de largo plazo, y la industria aseguradora es clave para canalizar esos recursos hacia el crecimiento y el financiamiento de proyectos”, enfatizando el rol del sector en la reactivación económica y en la estabilidad del mercado de capitales.

Del mismo modo, destacó que la reforma de estatutos aprobada en 2025 “nos entrega una base más sólida en términos de gobernanza y representatividad. Sobre esa base, el foco ahora está en consolidar una estructura más integrada y en fortalecer la capacidad del gremio para anticipar y responder a los desafíos regulatorios, reputacionales y de mercado”.

Cambios en los estatutos

La elección fue la primera bajo la reforma estatutaria más relevante en más de cinco décadas en el gremio asegurador. El cambio apuntó a modernizar su estructura, con el objetivo de fortalecer su representatividad, según indicó la Asociación. El nuevo modelo reemplazó al esquema anterior -con dos directorios paralelos, de seguros de vida y generales- por una sola instancia, e incorporó la creación de consejos por ramo.

De la misma forma, los nuevos estatutos permiten, además, por primera vez la elección de directores independientes en la AACH, como es el caso de Alejandro Alzérreca y Claudio Correa. En la misma línea, el proceso eleccionario se realizó con nuevas exigencias, entre ellas, que cada candidatura contara con el patrocinio de compañías de seguros de vida y generales.