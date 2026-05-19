Penta Vida es la aseguradora con más aportes en los fondos de inversión chilenos
En el podio le siguen Confuturo y Consorcio Seguros de Vida. Los vehículos inmobiliarios y de capital privado son las preferencias de la industria.
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“Dirigido a inversionistas institucionales, específicamente aseguradoras” o “con el respaldo de compañías de seguros” es parte de las características que más se repiten entre los últimos grandes fondos de inversión lanzados en el mercado local.
La fuente común de capital no es coincidencia. Las compañías de seguros han aumentado con fuerza su presencia en el mercado durante los últimos 15 años: si en 2010 representaban un 12% de los aportes de la industria de fondos de inversión -con poco más de US$ 1.000 millones-, al cierre de 2025 acumulaban un 19% -unos US$ 7.764 millones-, de acuerdo con información recopilada por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi).
De esta manera, se han posicionado como el principal inversionista institucional del segmento, superando a los fondos de pensiones que tienen un 17% de presencia con unos US$ 6 mil millones en aportes.
US$1.803 millones en aportes en fondos de inversión locales acumula Penta Vida.
Líderes y sus inversiones
Desglosados por rubro, las compañías de seguros de vida lideran los aportes del segmento asegurador en la industria de fondos de inversión.
¿La razón? La gran cantidad de rentas vitalicias suscritas en 2025 permitió a estos actores contar con más recursos para invertir a largo plazo y calzar las responsabilidades por este producto.
En este escenario, tres compañías se posicionan con inversiones por más de US$ 1.000 millones.
La lista la lidera Penta Vida, con aportes por US$ 1.803 millones, destinados principalmente a fondos inmobiliarios (US$ 565,89 millones), capital privado (US$ 345,07 millones) y deuda privada, con US$ 319,22 millones.
Le sigue Confuturo, con un portafolio de US$ 1.337 millones. La aseguradora acumula gran parte de sus aportes en vehículos de capital privado (US$ 523,8 millones), infraestructura y energía (US$ 241,42 millones), e inmobiliarios, con US$ 199,05 millones.
En el tercer puesto se asoma Consorcio Seguros de Vida, con aportes por US$ 1.216 en la industria, destinados a fondos de capital privado (US$ 486,15 millones), inmobiliarios (US$ 314,25 millones) y accionarios, por US$ 107,20 millones.
Preferencias
A nivel industria, el grueso de las inversiones de las compañías de seguros se divide entre dos clases de activos. Encabezan las preferencias los fondos inmobiliarios, con inversiones por US$ 2.297 millones, seguidos de cerca por los de capital privado, con US$ 2.293 millones. Más atrás se ubica la deuda privada, con US$ 1.010 millones.
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