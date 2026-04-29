Presidente del gremio asegurador respalda reforma de Kast: “Del crecimiento depende todo lo demás”

Alejandro Alzérreca, que mañana enfrentará elecciones al interior de la AACH, destacó cinco desafíos que enfrenta el país, entre los que se encuentran el crecimiento y la vejez.

En la noche de este miércoles se llevó a cabo la tradicional cena de la industria aseguradora en el Hotel W, en la comuna de Las Condes.

En su discurso, el presidente del gremio, Alejandro Alzérreca, presentó cinco desafíos que enfrenta el país: crecimiento, envejecimiento de la población, protección de la clase media, seguridad y la amenaza de catástrofes.

En esa línea, el representante gremial respaldó el proyecto de reactivación presentado por el gobierno la semana pasada.

“Porque del crecimiento depende todo lo demás: el empleo formal, la sostenibilidad de las políticas sociales en salud, pensiones, vivienda y educación, y la capacidad del país de generar más y mejores oportunidades para todos”, dijo.

“El gobierno ha puesto el crecimiento, el empleo formal y la certeza para la inversión al centro de su agenda económica. Son objetivos que compartimos. Valoramos el proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social, porque sin crecimiento no hay empleos de calidad ni movilidad social. Y ratificamos esta noche nuestra disposición a colaborar en las materias que nos competen”, agregó.

Alzérreca puso el foco en la “erosión” del ahorro y la inversión a largo plazo, como consecuencia de los retiros de fondos de pensiones y el estancamiento de la inversión. Ello, dijo, ha resultado en menor financiamiento para proyectos, créditos más caros y mayor dificultad en el acceso a la vivienda.

“Reconstruir esa capacidad requiere actores institucionales capaces de invertir con horizonte de largo plazo, de dar estabilidad y profundidad al mercado de capitales y canalizar el ahorro hacia los proyectos que el país necesita”, manifestó.

Alzérreca puso el foco en la “erosión” del ahorro y la inversión a largo plazo, como consecuencia de los retiros de fondos de pensiones y el estancamiento de la inversión.

Propuestas

Respecto del envejecimiento del país, el mandamás de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) señaló que un 15% de los mayores de 80 años presenta dependencia funcional severa. Por ello, presentó tres propuestas para enfrentar los desafíos de la vejez: fortalecer el Ahorro Previsional Voluntario (APV); avanzar en un seguro de dependencia; y modificar la cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Clase media y seguridad

Sobre la clase media, se enfocó en los problemas asociados al sistema de salud.

En ese sentido, hizo un llamado a avanzar en la complementariedad entre los sistemas público y privado.

“Hay una medida concreta que puede marcar la diferencia: Se necesita el apoyo del Estado para facilitar el acceso a seguros complementarios de salud, especialmente para quienes hoy viven en la incertidumbre de no poder financiar la atención oportuna que puedan requerir en un futuro”, señaló Alzérreca.

Respecto de la seguridad, pidió la creación de un registro único nacional de permisos de circulación.

“Hoy cada una de las 345 municipalidades del país mantiene su propio registro. Eso es un regalo para el delito”, apuntó.

Catástrofes

En torno a las catástrofes, llamó a ampliar el acceso para las familias a los seguros de incendios.

“Significa abrir una conversación seria sobre asegurar la infraestructura pública. Y significa también, utilizar instrumentos como los microseguros, más simples y accesibles, y los seguros paramétricos, que activan pagos en pocos días frente a un evento objetivo”, recalcó.

Este jueves, la AACH enfrentará una nueva elección de su directorio, desde donde se elegirá a su nuevo presidente, por los siguientes dos años y, según reveló DF este lunes, son 10 candidatos para nueve puestos.