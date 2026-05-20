Senado rechaza propuesta de Kast de consejeros para la Agencia de Protección de Datos Personales

Con 19 votos a favor y 12 en contra, no se alcanzaron los dos tercios de quórum de senadores en ejercicio para ratificar a Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel.

Este martes, pasadas las 21 horas, la Sala del Senado rechazó por falta de quórum la propuesta del Presidente José Antonio Kast para nombrar a Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel como consejeros para integrar el Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales, el organismo que se encargará de velar por el cumplimiento de la ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, que entrará en vigencia el 1 de diciembre.

El Ejecutivo necesitaba el respaldo de dos tercios de los senadores en ejercicio -33 votos-, pero solo 19 parlamentarios votaron a favor y 12 lo hicieron en contra.

En la mañana del martes, las comisiones unidas de Constitución y Economía del Senado recomendaron la terna por seis votos a favor y cuatro en contra, en una segunda votación tras el doble empate (5-5) registrado en la sesión anterior.

El giro se produjo luego de que el Ejecutivo y los propios candidatos remitieran antecedentes complementarios para despejar los cuestionamientos de inhabilidad planteados respecto de Biermann y Larraguibel.

Inicialmente, el 26 de marzo, Kast ingresó un oficio en el que solicitaba el acuerdo del Senado para designar como consejeros a Constanza Pasarin, Benjamín Saenz y al exdiputado Leonardo Soto. Sin embargo, tras cuestionamientos, el Gobierno retiró el oficio y propuso una nueva terna.

El senador José Luis Castro (PS), previó a la votación, le solicitó al Ejecutivo reevaluar una nueva terna por la “idoneidad” de los candidatos. Mientras que el senador Diego Ibáñez (FA) dijo que “podemos llegar a un acuerdo más amplio sobre el perfil (de los consejeros) para cumplir con el estándar y mandato de la ley, que es muy importante atender al objetivo de la norma, y hace falta más discusión”.

La senadora Paulina Vodanovic (PS), llamó a reformular una nueva terna y llamó al Ejecutivo “a que cumplamos con tiempo y forma los plazos que nos exige la ley”.

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¿Quiénes eran los consejeros propuestos?

Joselyn Biermann, quien fue propuesta por un período de seis años, es ingeniera comercial y magíster en dirección de empresas de la Universidad del Bío-Bío.

Su trayectoria laboral comenzó en PwC, luego en CMPC y en 2007 ingresó a Transbank donde, entre otros, supervisó las evaluaciones de Webpay y Onepay.

Posteriormente, en 2020, creó el área de gobierno de datos en Wom y desde 2023 se desempeña como subgerente de gobierno de datos, inteligencia artificial y protección de datos corporativos en Consorcio Financiero.

En tanto, Roberto Godoy -propuesto para cuatro años- es abogado de la Universidad Católica y con un magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile.

Cuenta con más de 30 años de experiencia como director jurídico, asesor legislativo y jefe de estudios en el sector público, en materias relativas al derecho público y la regulación y diseño institucional. Fue asesor legislativo de la bancada de senadores del PPD.

También dirigió la unidad técnica a cargo de la implementación de la reforma previsional de 2008 e integró el primer directorio de ChileValora.

Mientras que Matías Larraguibel, propuesto para ser consejero por dos años, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica.

Es el único de los tres con trayectoria reciente en el sector privado tecnológico. Entre 2013 y 2015 trabajó como analista financiero de renta variable nacional en el family office Inversiones Petrohué (de la familia Sarquis) y en 2015 fundó la empresa tecnológica Botwala, que actualmente dirige, dedicada a desarrollar soluciones de inteligencia artificial, automatización de procesos e integración de sistemas para clientes corporativos.

Acumula más de diez años en el desarrollo y operación de sistemas digitales, con experiencia en diseño de arquitectura en la nube, implementación de controles de seguridad y respuesta ante incidentes.

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La agencia

Según el artículo 30 de la ley, la Agencia de Protección de Datos Personales será una corporación autónoma, de carácter técnico y descentralizado, y contará, entre otras, con facultades normativas, para dictar normas e instrucciones, e interpretar normas legales y reglamentarias de datos personales; fiscalizadoras, como poder auditar o solicitar información a quienes hagan tratamiento de datos; sancionatorias, para imponer multas; y coordinadoras, para colaborar con órganos públicos e internacionales.

Los consejeros del organismo deberán ser designados hasta seis meses antes de la entrada en vigor de la normativa, es decir al 1 de junio.

La agencia también podrá cursar sanciones a infracciones que incurran los responsables del tratamiento de datos, las que ascienden hasta UTM 20 mil, es decir, más de $ 1.400 millones.