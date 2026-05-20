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Senado rechaza propuesta de Kast de consejeros para la Agencia de Protección de Datos Personales

Con 19 votos a favor y 12 en contra, no se alcanzaron los dos tercios de quórum de senadores en ejercicio para ratificar a Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel.

Por: Renato Olmos y Marco Zecchetto

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 21:08 hrs.

Agencia de Protección de Datos Personales Ley de Protección de Datos Personales protección de datos Senado gobierno Congreso José Antonio Kast
<p>Los senadores no respaldaron la terna del Ejecutivo. Foto: Senado</p>

Los senadores no respaldaron la terna del Ejecutivo. Foto: Senado

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